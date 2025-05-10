بالصور

ثقافة|فلسطين

بالصور.. حكاية قبر "أليعازر" في القدس

_المبنى الذي يضم قبر أليعاز في بلدة العيزرية بالقدس، الجزيرة
المبنى الذي يضم قبر أليعاز في بلدة العيزرية بمدينة القدس المحتلة (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
10/5/2025

شيدت العديد من المباني الدينية في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة في محيط قبر يقال إنه شهد معجزة المسيح الكبرى بإحياء أليعازر بعد موته.

ويقول عدد من المؤرخين إن أليعازر كان صديقا للسيد المسيح عيسى عليه السلام، ويحط رحاله عنده عندما يأتي لزيارة مدينة القدس.

وتقول الروايات إنه في إحدى الزيارات جاء سيدنا عيسى -عليه السلام- ليسأل عن صديقه أليعازر، فأخبروه بموته وقد مر على موته فترة من الوقت، فجاء عيسى عليه السلام إلى قبره، وقال له "قم بإذن الله"، فقام يمشي ويتحرك بين الناس.

وبعد هذه الحادثة اعتبر النصارى أن لهذا المكان قيمة أثرية، فبنوا كنيسة لتعبّد الرهبان بجوار القبر، ثم أنشؤوا قلعة فوق الكنيسة حماية للرهبان ولهذا المكان المقدس.

رئيس بلدية العيزرية خليل أبو الريش قال في حوار سابق مع الجزيرة نت إن عدد السياح الوافدين لزيارة القبر كان يصل إلى نحو 450 ألف سائح كل عام، لكنه تقلص إلى مئات منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويحرص مئات آلاف المسيحيين على زيارة قبر أليعازر والكنائس المحيطة به في العيزرية بالقدس.

فلسطين - القدس - العيزرية - اليعازر - قبر - دير - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت ( المبنى من الجهة الامامية والمدخل الرئيسي والوحيد لقبر اليعازر )
المبنى الذي يضم قبر أليعازر من الجهة الأمامية والمدخل الرئيسي والوحيد للقبر (الجزيرة)
إعلان
فلسطين - القدس - العيزرية - اليعازر - قبر - دير - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (لوحة عبارة عن رسمة ثنائية الابعاد لمكان القبر والدهاليز الموجودة في مكان الدفن )
لوحة إرشادية عبارة عن رسمة ثنائية الأبعاد لمكان القبر والدهاليز الموجودة في مكان الدفن (الجزيرة)
فلسطين - القدس - العيزرية - اليعازر - قبر - دير - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (يتم النزول من خلال ادراج الى ردهة الساحة الداخلية التي تقع امام مكان دفن اليعاز )
يتم النزول من خلال أدراج إلى الساحة الداخلية السفلية التي تقع أمام مكان دفن أليعاز (الجزيرة)
فلسطين - القدس - العيزرية - اليعازر - قبر - دير - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (صورة للدهليز الداخلي - الذي من خلال هذا الشق او النافذة في الصخر يتمكن الزائر من خلالها الدخول الى هذا القبر )
صورة للدهليز الداخلي الذي يتمكن الزائر من خلال هذا الشق الصخري الدخول إلى زاوية القبر (الجزيرة)
فلسطين - القدس - العيزرية - اليعازر - قبر - دير - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (تقول الروايات إن عيسى عليه السلام كان يمر من بلدة العيزرية في طريقه من القدس إلى مدينة الناصرة )
تقول الروايات إن عيسى -عليه السلام- كان يمر من بلدة العيزرية ويحط رحاله فيها خلال رحلته من القدس إلى مدينة الناصرة (الجزيرة)
فلسطين - القدس - العيزرية - اليعازر - قبر - دير - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (بداية المدخل وهو عبارة عن درج ذات ممر ملتوي يؤدي الى الدهاليز ومكان القبر )
بداية المدخل وهو عبارة عن أدراج ذات ممر ملتوٍ يؤدي إلى الدهاليز السفلية ومكان القبر (الجزيرة)
إعلان
فلسطين - القدس - العيزرية - اليعازر - قبر - دير - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (النفق او الممر الذي يؤدي الى جامع العزير والذي تم اغلاقه وفصله عن الجامع )
النفق أو الممر المؤدي إلى جامع العزير والذي تم إغلاقه وفصله عن الجامع (الجزيرة)
فلسطين - القدس - العيزرية - اليعازر - قبر - دير - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (لوحة ارشادية خارجية تشرح المعتقد المسيحي لمكان دفن اليعازر وقد تم اقتباس الرواية من انجيل يوحنا الفصل 11 )
لوحة إرشادية خارجية تشرح المعتقد المسيحي لمكان دفن أليعازر وقد تم اقتباس الرواية من إنجيل يوحنا- الفصل الـ11 (الجزيرة)
فلسطين - القدس - العيزرية - اليعازر - قبر - دير - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت ( الردهة الداخلية بحيث تم وضع ارضية خشب وعلى يسار الارضية ( اقصى يسار الصورة )مكان الدفن المغطى بزجاج )
الزاوية التي تضم مكان دفن أليعاز والمغطى بالزجاج على يسار الأرضية أقصى يسار الصورة (الجزيرة)