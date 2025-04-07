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أخبار|فلسطين

بالصور.. شوارع بلا أصوات في الضفة نصرة لغزة

ساد إضراب عام، الاثنين، كافة مناحي الحياة في مدن ومخيمات وبلدات الضفة الغربية المحتلة، تضامنا مع قطاع غزة وللضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. ( Issam Rimawi - وكالة الأناضول )
شمس الضفة أشرقت على شوارع خالية (الأناضول)
7/4/2025

في مشهد مهيب يُجسّد وحدة الجغرافيا والمصير، خيّم الإضراب الشامل، صباح اليوم الاثنين، على جميع مدن الضفة الغربية، استجابة لدعوات شعبية وفصائلية تضامنا مع قطاع غزة، ورفضا للمجازر المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين العزّل هناك.

الضفة التي اعتادت ضجيج الحياة اليومية لبست وجها آخر، فالشوارع خلت من المارة، والمحال التجارية أغلقت أبوابها.

وشمل الإضراب المواصلات العامة، كما أوقفت المؤسسات الرسمية والأهلية والتعليمية نشاطها، وسط تحضير للمشاركة في مسيرات غضب.

ساد إضراب عام، الاثنين، كافة مناحي الحياة في مدن ومخيمات وبلدات الضفة الغربية المحتلة، تضامنا مع قطاع غزة وللضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. ( Issam Rimawi - وكالة الأناضول )
المحال التجارية أغلقت أبوابها والمنشورات علت الواجهات تضامنا مع غزة (الأناضول)
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ساد إضراب عام، الاثنين، كافة مناحي الحياة في مدن ومخيمات وبلدات الضفة الغربية المحتلة، تضامنا مع قطاع غزة وللضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. ( Issam Rimawi - وكالة الأناضول )
حركة المواصلات العامة توقفت وتراجعت الحركة في الشوارع بشكل لافت (الأناضول)
ساد إضراب عام، الاثنين، كافة مناحي الحياة في مدن ومخيمات وبلدات الضفة الغربية المحتلة، تضامنا مع قطاع غزة وللضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. ( Issam Rimawi - وكالة الأناضول )
القوى الوطنية والإسلامية دعت إلى تنظيم مظاهرات ومسيرات في مراكز المدن بالضفة الغربية (الأناضول)
ساد إضراب عام، الاثنين، كافة مناحي الحياة في مدن ومخيمات وبلدات الضفة الغربية المحتلة، تضامنا مع قطاع غزة وللضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. ( Issam Rimawi - وكالة الأناضول )
الإضراب العام ساد كافة مناحي الحياة في مدن الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها وبلداتها (الأناضول)
A man rides a motorcycle past an alley with shuttered shops during a general strike in solidarity with Gaza in the occupied West Bank city of Nablus on April 7, 2025. Israel's military resumed its offensive in Gaza on March 18, and since then, more than 1,330 people have been killed in the territory, according to the Hamas-run territory's health ministry. (Photo by Jaafar ASHTIYEH / AFP)
في نابلس التزم المواطنون بالإضراب العام (الفرنسية)
ساد إضراب عام، الاثنين، كافة مناحي الحياة في مدن ومخيمات وبلدات الضفة الغربية المحتلة، تضامنا مع قطاع غزة وللضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. ( Issam Rimawi - وكالة الأناضول )
الضفة تحولت إلى صوت موحد يطالب بوقف المجازر في غزة وإنهاء الاحتلال (الأناضول)
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ساد إضراب عام، الاثنين، كافة مناحي الحياة في مدن ومخيمات وبلدات الضفة الغربية المحتلة، تضامنا مع قطاع غزة وللضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. ( Issam Rimawi - وكالة الأناضول )
تحركات شعبية واسعة تهدف للضغط على المجتمع الدولي للتدخل ووقف العدوان على غزة (الأناضول)
People walk past shuttered shops during a general strike in solidarity with Gaza in the occupied West Bank city of Nablus on April 7, 2025. Israel's military resumed its offensive in Gaza on March 18, and since then, more than 1,330 people have been killed in the territory, according to the Hamas-run territory's health ministry. (Photo by Jaafar ASHTIYEH / AFP)
الإضراب يؤكد أن غزة ليست وحدها في المعركة بل هناك شعب كامل يقاوم (الفرنسية)
الإضراب تزامن مع تصعيد ميداني في الضفة الغربية حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدات عدة واعتقلت عددا من المواطنين (الفرنسية)