بالصور.. شوارع بلا أصوات في الضفة نصرة لغزة

في مشهد مهيب يُجسّد وحدة الجغرافيا والمصير، خيّم الإضراب الشامل، صباح اليوم الاثنين، على جميع مدن الضفة الغربية، استجابة لدعوات شعبية وفصائلية تضامنا مع قطاع غزة، ورفضا للمجازر المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين العزّل هناك.

الضفة التي اعتادت ضجيج الحياة اليومية لبست وجها آخر، فالشوارع خلت من المارة، والمحال التجارية أغلقت أبوابها.

وشمل الإضراب المواصلات العامة، كما أوقفت المؤسسات الرسمية والأهلية والتعليمية نشاطها، وسط تحضير للمشاركة في مسيرات غضب.