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أخبار|فيتنام

حرب فيتنام.. خمسينة النصر والوحدة

فيتنام هو تشي منه احتفالات خمسينسة حرب vietnam war ho chi minh saigon
صورة للذكرى أمام قصر الوحدة في قلب مدينة هو تشي منه عاصمة الحرب والاسقلال والسلام (الجزيرة)
ماهر خليل
27/4/2025

تتواصل في مدينة هو تشي منه كبرى مدن الجنوب الفيتنامي الاحتفالات بعيد الاستقلال والنصر والوحدة، وتعد هذه المناسبة استثنائية هذا العام لتزامنها مع خمسينية نهاية الحرب وتوحيد شطري البلاد.

وفي جولة لموفد الجزيرة صباح اليوم السبت في الشوارع المركزية للمدينة ذات العشرة ملايين نسمة، لوحظ التوافد المستمر لموجات من السياح والمواطنين القادمين من مختلف مناطق فيتنام.

وتستعد هو تشي منه التي وهبها القائد الأسطوري والأب الروحي للشعب الفيتنامي اسمه، لإحياء الخمسينية بمسير عسكري ضخم واستعراض قيل إنه سيكون بمقام اليوم التاريخي الذي يوافق الثلاثين من أبريل/نيسان.

وفيما يلي رحلة بعدسة موفد الجزيرة نت الخاص إلى مدينة الحرب والسلام، وقلعة النصر لمقاتلي "الفيت كونغ" أو الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام.

احتفالات عيد النصر الوحدة خمسينية فيتنام vietnam ho chi minh war
لافتات عملاقة نصبت في الساحات الرئيسية لهو تشي منه احتفالا بالخمسينية (الجزيرة)
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فيتنام هو تشي منه احتفالات خمسينسة حرب vietnam war ho chi minh saigon
استعدادت على قدم وساق للمسير العسكري الكبير المنتظر يوم الأربعاء المقبل (الجزيرة)
فيتنام هو تشي منه احتفالات خمسينسة حرب vietnam war ho chi minh saigon
فيتنامية تحمل علم بلادها أمام قصر الوحدة (الجزيرة)
فيتنام هو تشي منه احتفالات خمسينسة حرب vietnam war ho chi minh saigon
أحد محاربي الفيت كونغ السابقين يؤدي التحية العسكرية أمام قصر الوحدة (الجزيرة)
فيتنام هو تشي منه احتفالات خمسينسة حرب vietnam war ho chi minh saigon
بائع متجول للأعلام أمام قصر الوحدة (الجزيرة)
فيتنام هو تشي منه احتفالات خمسينسة حرب vietnam war ho chi minh saigon
صورة تذكارية مع محارب ومحارية سابقة من الفيت كونغ (الجزيرة)
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فيتنام هو تشي منه احتفالات خمسينسة حرب vietnam war ho chi minh saigon
أفواج كبيرة من الفيتناميين وصلت هو تشي منه في رحلات منظمة للاحتفال بالخمسينية (الجزيرة)
فيتنام هو تشي منه احتفالات خمسينسة حرب vietnam war ho chi minh saigon
علم على المقلة اليسرى وفي القلب أيضا حب كبير للبلاد (الجزيرة)
احتفالات عيد النصر الوحدة خمسينية فيتنام vietnam ho chi minh war
معرض صور يوثق جرائم الحرب التي حصدت ملايين القتلى والجرحى والمشردين على مدى 30 عاما (الجزيرة)
فيتنام هو تشي منه احتفالات خمسينسة حرب vietnam war ho chi minh saigon
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون ضمن الحاضرين على المنصة في المسير الكبير الأربعاء المقبل (الجزيرة)
فيتنام هو تشي منه احتفالات خمسينسة حرب vietnam war ho chi minh saigon
الجمال الفيتنامي الوهاج والهادئ لم يغب عن الاحتفالات (الجزيرة)
فيتنام هو تشي منه احتفالات خمسينسة حرب vietnam war ho chi minh saigon
مواطن فيتنامي يحمل صورة للحظة اقتحام الفيت كونغ قصر الحكم في سايغون في 30 أبريل/نيسان 1975 (الجزيرة)
احتفالات عيد النصر الوحدة خمسينية فيتنام vietnam ho chi minh war
اللافتات العملاقة ملأت التقاطعات في هو تشي منه (الجزيرة)
فيتنام هو تشي منه احتفالات خمسينسة حرب vietnam war ho chi minh saigon
لا صوت يعلو فوق صوت الوطن والعلم (الجزيرة)
احتفالات عيد النصر الوحدة خمسينية فيتنام vietnam ho chi minh war
احتفالات عيد النصر الوحدة خمسينية فيتنام vietnam ho chi minh war (الجزيرة)
احتفالات عيد النصر الوحدة خمسينية فيتنام vietnam ho chi minh war
كأنما تصدح لتقول: هنيئا لنا بالنصر والوحدة واليوم العظيم (الجزيرة)
احتفالات عيد النصر الوحدة خمسينية فيتنام vietnam ho chi minh war
قبعة "نون لا" التقليدية المثلقة الشكل رمز وهوية وفخر في فيتنام (الجزيرة)
احتفالات عيد النصر الوحدة خمسينية فيتنام vietnam ho chi minh war
"نون لا" بعلم فيتنام أمام قصر الوحدة (الجزيرة)
حرب فيتنام احتفالات هو تشي منه vietnam war ho chi minh
مجسمات في شارع "نغويان هوي" الرئيسي في هو تشي منه تروي فصولا من الحرب (الجزيرة)
حرب فيتنام احتفالات هو تشي منه vietnam war ho chi minh
واجهة مبنى البريد المركزي الذي شيده الفرنسيون (الجزيرة)
حرب فيتنام احتفالات هو تشي منه vietnam war ho chi minh
مجسم آخر يحكي مسيرة التقدم والازدهار في فيتنام (الجزيرة)
حرب فيتنام احتفالات هو تشي منه vietnam war ho chi minh
سقوط سايغون بيد المقاومين كان يوما تاريخيا في فيتنام (الجزيرة)
حرب فيتنام احتفالات هو تشي منه vietnam war ho chi minh
مجسمات تحاكي المآسي التي مرت على فيتنام خلال الحرب الدامية (الجزيرة)