حرب فيتنام.. خمسينة النصر والوحدة

تتواصل في مدينة هو تشي منه كبرى مدن الجنوب الفيتنامي الاحتفالات بعيد الاستقلال والنصر والوحدة، وتعد هذه المناسبة استثنائية هذا العام لتزامنها مع خمسينية نهاية الحرب وتوحيد شطري البلاد.

وفي جولة لموفد الجزيرة صباح اليوم السبت في الشوارع المركزية للمدينة ذات العشرة ملايين نسمة، لوحظ التوافد المستمر لموجات من السياح والمواطنين القادمين من مختلف مناطق فيتنام.

وتستعد هو تشي منه التي وهبها القائد الأسطوري والأب الروحي للشعب الفيتنامي اسمه، لإحياء الخمسينية بمسير عسكري ضخم واستعراض قيل إنه سيكون بمقام اليوم التاريخي الذي يوافق الثلاثين من أبريل/نيسان.

وفيما يلي رحلة بعدسة موفد الجزيرة نت الخاص إلى مدينة الحرب والسلام، وقلعة النصر لمقاتلي "الفيت كونغ" أو الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام.