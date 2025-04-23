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بيئة ومناخ|قطر

نحو مستقبل مستدام.. هدف سام وحد العالم بقمة "إرثنا" بالدوحة

الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع افتتاح قمة إرثنا
رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الشيخة موزا بنت ناصر (الثالثة من اليمين) شهدت افتتاح قمة إرثنا (الجزيرة)
بثينة الهتمي
23/4/2025

سلطت قمة "إرثنا" التابعة لمؤسسة قطر الضوء على بعض القضايا الملحة التي تتعلق بالاستدامة في الواقع المعاصر، بما في ذلك تعزيز التعاون الذي تقوده النساء وحماية أشجار المنغروف من التغيرات المناخية، وإعادة النظر في تمويل القضايا المتعلقة بالمناخ، وكذلك معالجة الأمن الغذائي.

وشهدت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الشيخة موزا بنت ناصر افتتاح النسخة الثانية من القمة التي انطلقت أمس الثلاثاء بالدوحة وعلى مدار يومين تحت شعار "بناء إرثنا.. الاستدامة، الابتكار والمعرفة التقليدية".

كما حضرت الافتتاح الشيخة هند بنت حمد آل ثاني الرئيسة التنفيذية ونائبة رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ونخبة من القادة العالميين والمحليين والعلماء والمهندسين المعماريين والناشطين والفنانين، وذلك لاستكشاف مدى إسهام المعرفة التقليدية والابتكار في تشكيل أدوات قوية لبناء القدرة على التكيف والصمود.

يذكر أن "إرثنا.. مركز لمستقبل مستدام" التابع لمؤسسة قطر أطلق النسخة الأولى من جائزة "إرثنا" في يوم الأرض 2024، للاحتفاء بالمشاريع الرائدة التي تهتم باستلهام الموروث الثقافي في تقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية المعاصرة.

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قمة ارثنا بالدوحة
الشيخة هند بنت حمد آل ثاني: تجارب الإنسان مع الطبيعة تختلف من مكان إلى مكان ومن بيئة إلى بيئة (الجزيرة)
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الشيخة هند بنت حمد ال ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة مع البروفيسور الدكتور محمد يونس المستشار الرئيسي لحكومة جمهورية بنغلاديش
الشيخة هند بنت حمد مع البروفيسور محمد يونس المستشار الرئيسي لحكومة جمهورية بنغلاديش على هامش القمة (الجزيرة)
مشاركة المرأة في قمة ارثنا
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جانب من فعاليات قمة ارثنا
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مشاركة المرأة في قمة ارثنا
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فعاليات مصاحبة لقمة ارثنا
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