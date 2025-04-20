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بالصور.. مدن عربية وعالمية تشهد مظاهرات حاشدة دعما لفلسطين

Demonstrators gather at Tunel Square for a demonstration organised by the Republican People's Party (CHP) entitled Free Palestine from the river to the sea!, in Istanbul on April 19, 2025. (Photo by KEMAL ASLAN / AFP)
مدن عربية وعالمية تشهد مظاهرات حاشدة دعما لفلسطين (تركيا-الفرنسية)
20/4/2025-|آخر تحديث: 20/4/202502:31 م (توقيت مكة)

خرجت مظاهرات حاشدة في عدد من العواصم والمدن حول العالم، عربية وغربية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، التي تسببت في سقوط آلاف الضحايا المدنيين، وسط أوضاع إنسانية متفاقمة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، ولافتات كُتب عليها عبارات تندد بارتكاب إسرائيل مجازر بحق الفلسطينيين "هناك مجزرة في فلسطين"، "أوقفوا الحرب"، "هناك إبادة جماعية في غزة"، كما طالبوا بوقف إطلاق النار العاجل وغير محدد المدة في غزة، ورددوا هتافات تطالب بإنهاء العدوان، ووقف استهداف المدنيين، ورفع الحصار عن القطاع.

ويأتي هذا الحراك الشعبي في وقت تتصاعد فيه المطالبات الدولية بوقف العمليات العسكرية، وفتح ممرات إنسانية آمنة، وإطلاق جهود سياسية حقيقية لإنهاء معاناة الفلسطينيين.

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، مساء السبت، مظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، شارك فيها مئات الأشخاص. وتجمع ناشطون في منطقة أودنبلان بالعاصمة ستوكهولم، حاملين الأعلام الفلسطينية، ورافعين لافتات كتب عليها "هناك مجزرة في فلسطين"، "الحرية قريبة"، "هناك إبادة جماعية في غزة"، و"وقف إطلاق نار عاجل وغير محدد المدة في غزة". ( Atila Altuntaş - وكالة الأناضول )
المتظاهرون نددوا بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة (ستوكهولم-الأناضول)
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Demonstrators burn US and Israeli flags during a rally in solidarity with Palestinians in the Gaza Strip and in condemnation of US strikes, in Yemen's Huthi-controlled capital Sanaa on April 18, 2025. US strikes on a Yemeni fuel port killed at least 74 people, Huthi rebels said on April 18, in the deadliest attack of Washington's 15-month campaign against the Iran-backed group. (Photo by Mohammed HUWAIS / AFP)
المظاهرات عبّرت عن غضب شعبي عالمي متصاعد (اليمن-الفرنسية)
A drone view shows protesters taking part in a demonstration in solidarity with Palestinians in the Gaza Strip, in Misrata, Libya, April 18, 2025. REUTERS/Ayman al-Sahili
آلاف المشاركين رفعوا الأعلام الفلسطينية في الساحات العامة (ليبيا-رويترز)
Demonstrators gather at Tunel Square for a demonstration organised by the Republican People's Party (CHP) entitled Free Palestine from the river to the sea!, in Istanbul on April 19, 2025. (Photo by KEMAL ASLAN / AFP)
المحتجون وصفوا ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية (تركيا-الفرنسية)
Demonstrators hold placards and chant slogans during a rally in solidarity with Palestinians in the Gaza Strip and in condemnation of US strikes, in Yemen's Huthi-controlled capital Sanaa on April 18, 2025. US strikes on a Yemeni fuel port killed at least 74 people, Huthi rebels said on April 18, in the deadliest attack of Washington's 15-month campaign against the Iran-backed group. (Photo by Mohammed HUWAIS / AFP)
المتظاهرون دعوا لرفع الحصار عن قطاع غزة (اليمن-الفرنسية)
شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، مساء السبت، مظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، شارك فيها مئات الأشخاص. وتجمع ناشطون في منطقة أودنبلان بالعاصمة ستوكهولم، حاملين الأعلام الفلسطينية، ورافعين لافتات كتب عليها "هناك مجزرة في فلسطين"، "الحرية قريبة"، "هناك إبادة جماعية في غزة"، و"وقف إطلاق نار عاجل وغير محدد المدة في غزة". ( Atila Altuntaş - وكالة الأناضول )
التحركات الشعبية نددت بالصمت الدولي تجاه العدوان (السويد-الأناضول )
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Protesters attend a demonstration to show support for the Palestinian people in Gaza and to call for an end to the war, in Surabaya on April 19, 2025. (Photo by JUNI KRISWANTO / AFP)
الهجمات الإسرائيلية خلّفت آلاف الضحايا من المدنيين (إندونيسيا-الفرنسية)
شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، مساء السبت، مظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، شارك فيها مئات الأشخاص. وتجمع ناشطون في منطقة أودنبلان بالعاصمة ستوكهولم، حاملين الأعلام الفلسطينية، ورافعين لافتات كتب عليها "هناك مجزرة في فلسطين"، "الحرية قريبة"، "هناك إبادة جماعية في غزة"، و"وقف إطلاق نار عاجل وغير محدد المدة في غزة". ( Atila Altuntaş - وكالة الأناضول )
المشاركون دعوا المجتمع الدولي للتحرك العاجل (الأناضول)
Protesters waves Palestinian flags during a demonstration to show support for the Palestinian people in Gaza and to call for an end to the war, in Surabaya on April 19, 2025. (Photo by JUNI KRISWANTO / AFP)
المتظاهرون أكدوا أن القضية الفلسطينية قضية إنسانية (الفرنسية)
A protester holds a poster with images of US President Donald Trump and Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu during a demonstration to show support for the Palestinian people in Gaza and to call for an end to the war, in Surabaya on April 19, 2025. (Photo by JUNI KRISWANTO / AFP)
المحتجون طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات (إندونيسيا-الفرنسية)
Protesters, predominantly Houthi supporters, demonstrate to show solidarity with the Palestinians in the Gaza Strip and to condemn U.S. strikes in Yemen, in Sanaa, Yemen April 18, 2025. REUTERS/Khaled Abdullah
الهتافات طالبت بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار (رويترز)
Demonstrators scuffle with riot police as they try to march through Taksim Square during a protest to express support for Palestinians in Gaza, in Istanbul, Turkey, April 19, 2025. REUTERS/Dilara Senkaya
دعوات دولية وشعبية تتصاعد لوقف العدوان وإنقاذ المدنيين (رويترز)