بالصور.. مدن عربية وعالمية تشهد مظاهرات حاشدة دعما لفلسطين

خرجت مظاهرات حاشدة في عدد من العواصم والمدن حول العالم، عربية وغربية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، التي تسببت في سقوط آلاف الضحايا المدنيين، وسط أوضاع إنسانية متفاقمة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، ولافتات كُتب عليها عبارات تندد بارتكاب إسرائيل مجازر بحق الفلسطينيين "هناك مجزرة في فلسطين"، "أوقفوا الحرب"، "هناك إبادة جماعية في غزة"، كما طالبوا بوقف إطلاق النار العاجل وغير محدد المدة في غزة، ورددوا هتافات تطالب بإنهاء العدوان، ووقف استهداف المدنيين، ورفع الحصار عن القطاع.

ويأتي هذا الحراك الشعبي في وقت تتصاعد فيه المطالبات الدولية بوقف العمليات العسكرية، وفتح ممرات إنسانية آمنة، وإطلاق جهود سياسية حقيقية لإنهاء معاناة الفلسطينيين.