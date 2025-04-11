يضم المتحف الإسلامي بالمسجد الأقصى عددا من الكتب والمخطوطات النادرة، ومن بينها نسخة فريدة من المصحف الكوفي خطّها الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب، حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بخط يده.

يقول خبير الآثار في المسجد الأقصى إسماعيل شراونة في لقاء سابق مع الجزيرة نت، إن النسخة كتبت بالخط الكوفي على جلد غزال بالحبر الأسود، وتم تشكيل حروفه وتنقيطها في فترات لاحقة.

وأضاف أن هذه النسخة تنفرد عن بقية المصاحف الموجودة في المتحف الإسلامي باستخدامها لحساب الجمّل، إذ لم ترقم الآيات في المصحف بالأرقام، وإنما بالحروف العربية.