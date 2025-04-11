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بالصور.. نسخة نادرة من المصحف في الأقصى كتبها أحد أحفاد النبي على جلد غزال

فلسطين - القدس - المتحف الاسلامي بالمسجد الاقصى - المصحف الكوفي
نسخة نادرة من المصحف الكوفي بخطّ الحسن بن الحسين بن علي في المتحف الإسلامي بالمسجد الأقصى (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
11/4/2025

يضم المتحف الإسلامي بالمسجد الأقصى عددا من الكتب والمخطوطات النادرة، ومن بينها نسخة فريدة من المصحف الكوفي خطّها الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب، حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بخط يده.

يقول خبير الآثار في المسجد الأقصى إسماعيل شراونة في لقاء سابق مع الجزيرة نت، إن النسخة كتبت بالخط الكوفي على جلد غزال بالحبر الأسود، وتم تشكيل حروفه وتنقيطها في فترات لاحقة.

وأضاف أن هذه النسخة تنفرد عن بقية المصاحف الموجودة في المتحف الإسلامي باستخدامها لحساب الجمّل، إذ لم ترقم الآيات في المصحف بالأرقام، وإنما بالحروف العربية.

فلسطين - القدس - المتحف الاسلامي بالمسجد الاقصى - المصحف الكوفي
انفردت نسخة المصحف الكوفي عن بقية المصاحف الموجودة في المتحف الإسلامي باعتمادها حساب الجمّل في ترقيم الآيات بدل الأرقام (الجزيرة)
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فلسطين - القدس - المتحف الاسلامي بالمسجد الاقصى - المصحف الكوفي ١
كتبت هذه النسخة من المصحف الشريف على جلد غزال كما يذكر خبير الآثار في المتحف الإسلامي بالأقصى (الجزيرة)
فلسطين - القدس - المتحف الاسلامي بالمسجد الاقصى - المصحف الكوفي
النسخة كتبت بالخط الكوفي وهو من أقدم الخطوط العربية التي عرفت في مدينة الكوفة بالعراق (الجزيرة)
فلسطين - القدس - المتحف الاسلامي بالمسجد الاقصى - المصحف الكوفي - ( يحتوي المتحف الإسلامي بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة، على الكثير المخطوطات النادرة بينها نسخة نادرة من المصحف الكوفي بخطّ أحد أحفاد النبي (ص) )
ذُكر في أواخر النسخة أن هذا المصحف كتب بخط الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم (الجزيرة)
فلسطين - القدس - المتحف الاسلامي بالمسجد الاقصى - المصحف الكوفي - ( تم استخدام الزخارف الجمالية وماء الذهب في كتابة هذا المصحف الشريف )
النقاط الحمراء التي زينت حروف المصحف قامت مقام تشكيل الحروف: الضمة والفتحة والكسرة والتنوين (الجزيرة)
فلسطين - القدس - المتحف الاسلامي بالمسجد الاقصى - المصحف الكوفي - ( تم استخدام الزخارف الجمالية وماء الذهب في كتابة هذا المصحف الشريف )
لا تختلف النسخة المكتوبة من حيث الترتيب عن نسخ القرآن الكريم المتوفرة في عصرنا الحالي (الجزيرة)
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فلسطين - القدس - المتحف الاسلامي بالمسجد الاقصى - المصحف الكوفي - ( إن السید الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع)، حفيد النبي محمد صلى الله عليه وآله، هو من خطّ النسخة بيده على جلد غزال )
استُخدمت الزخارف الجمالية وماء الذهب في كتابة هذه النسخة من المصحف وشُكلت حروفه في عصر أبي الأسود الدؤلي (الجزيرة)
فلسطين - القدس - المتحف الاسلامي بالمسجد الاقصى - المصحف الكوفي
نُقش بماء الذهب على غلاف المصحف المصنوع من جلد الغزال الآية القرآنية "لا يمسه إلا المطهرون" (الجزيرة)