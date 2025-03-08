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حسن جلبي.. تألق فن الخط العربي في العصر الحديث

"Hattatların Reisi" kabul edilen, dünyanın birçok camisinde imzası bulunan hattat Hasan Çelebi, 88 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Büyük Çamlıca Camisi ile Malezya'daki Sri Sendayan Camisi'nin hatlarını kaleme alan Hattat Hasan Çelebi, ömrünü adadığı hat sanatına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunmuştu. ( AA Arşiv - 12.10.2019 ) ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı ) حسن جلبي
الخطاط والفنان التركي حسن جلبي أحد أعلام فن الخط العربي، ولُقّب بـ"شيخ الخطاطين" في العالم لما تركه من بصمة في العديد من المساجد الكبرى في مختلف القارات (الأناضول)
8/3/2025-|آخر تحديث: 8/3/202508:03 م (توقيت مكة)

بوفاة الخطاط التركي الكبير حسن جلبي، في نهاية فبراير/شباط الماضي، فقد العالم الإسلامي أحد أبرز رواد فن الخط العربي المعاصر حيث رحل تاركًا إرثًا فنيًا وتعليميًا سيظل ملهمًا للأجيال القادمة من الخطاطين والفنانين.

وولد "رئيس الخطاطين" عام 1937 في قرية إينسي بقضاء أولتو في أرضروم، ونشأ في بيئة دينية حيث حفظ القرآن الكريم مبكرًا. في عام 1954، انتقل إلى إسطنبول لتلقي التعليم الديني، ودرس اللغة العربية والعلوم الإسلامية في مدرستي أوتشباش وتشينيلي.

بدأ مسيرته المهنية كمؤذن في مسجد أسكودار مهرماه سلطان عام 1956، ثم أصبح إمامًا في مسجد نصوحي محمد أفندي بعد أدائه الخدمة العسكرية.

اهتمام جلبي بالخط العربي بدأ منذ صغره، إذ كان يقلد اللوحات الخطية في مسجد قريته. وبعد انتقاله إلى إسطنبول عام 1963، سعى للتتلمذ على يد كبار الخطاطين. بدأ دراسته الرسمية للخط في 1964 تحت إشراف حامد أيتاج، بعد فترة قصيرة من التعلم مع حليم أوزيازيجي.

لاحقًا، درس خطي التعليق والرقعة على يد كمال باتاناي، مما ساهم في صقل مهاراته بشكل كبير. حصل على إجازته في خطي الثلث والنسخ من حامد أيتاج عام 1975، وفي خطي التعليق والرقعة من كمال باتاناي عام 1981.

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تميزت مسيرة جلبي بإنجازات بارزة، منها تعيينه لكتابة النصوص لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة (1981)، وتكليفه بصيانة النصوص في المسجد النبوي بالمدينة المنورة (1983). أقام معرضه الشخصي الأول عام 1982 في مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (IRCICA) بإسطنبول، تبعته معارض في كوالالمبور وعمّان.

من أبرز أعماله: كتابات قبة جامع السلطان أحمد المجددة، وقبة جامع خرقة شريف، ونصوص في مسجد الجمعة ومسجد القبلتين والمسجد النبوي. كما نفذ كتابات لمركز الطب الإسلامي بالكويت ومساجد في أوروبا وأفريقيا وآسيا.

واصل جلبي تدريس الخط منذ 1976، مانحًا الإجازة لعشرات الطلاب من مختلف أنحاء العالم. شارك في تحكيم مسابقات الخط الدولية، وحصل على جائزة خدمات الفن من وزارة الثقافة التركية عام 2008 تقديرًا لإسهاماته الفنية المتميزة.

استخدم جلبي عدة أنواع من الخطوط العربية، ونال ومنح إجازة في بعضها، مثل:

  • خط الثلث

هو أحد أصعب الخطوط العربية وأكثرها جمالًا وتعقيدًا. يتميز بأحرفه المتداخلة والممتدة، ويُستخدم عادة في كتابة العناوين والزخارف في المساجد والمخطوطات. حصل حسن جلبي على إجازة في خط الثلث من أستاذه حامد أيتاج عام 1975.

لوحة حسن جلبي "اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" الخط العربي (الثلث) (موقع كتبة للخط، بإذن من الخطاط مصطفى جلبي)
لوحة حسن جلبي "اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" الخط العربي (الثلث) (موقع كتبة للخط، بإذن من الخطاط مصطفى جلبي)
  • خط النسخ

يُعرف بوضوحه وسهولة قراءته، وهو الخط المستخدم في طباعة المصاحف والكتب. يتميز بحروفه المتناسقة والمستقيمة، وهو من الخطوط التي تعلمها حسن جلبي على يد كبار الخطاطين، وحصل على إجازة فيه أيضًا من حامد أيتاج.

  • خط التعليق (الفارسي)

يتميز هذا الخط بانسيابيته وجمال انحناءاته، وغالبًا ما يُستخدم في الكتابات الفارسية والأدبية. حصل حسن جلبي على إجازة في هذا الخط من الخطاط كمال باتاناي عام 1981.

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  • خط الرقعة

هو من أكثر الخطوط استخدامًا في الكتابة اليومية والمراسلات الرسمية نظرًا لسهولة كتابته وسرعته. يتميز ببساطته وقوة حروفه، وقد درسه حسن جلبي وأتقنه على يد كمال باتاناي.

  • الخط الديواني

هو خط زخرفي يتميز بالتشابك والتناسق بين الحروف، وكان يُستخدم قديمًا في المراسلات السلطانية والوثائق الرسمية في الدولة العثمانية.

  • الخط الكوفي

يعد من أقدم الخطوط العربية، يتميز بأشكاله الهندسية المستقيمة والزوايا الحادة، ويستخدم كثيرًا في الزخارف والنقوش على المباني والمصاحف.

  • خط الطغراء

هو خط مزخرف كان يستخدم في التوقيعات السلطانية العثمانية، ويتميز بتداخل الحروف وتكوين شكل زخرفي مميز.

حسن جلبي هـ. 1424 / 2003-2004 م الخط العربي جوهر إرك ح. 1424 / م. 2003-2004 زخرفة (زخرفة هالكاري، زينسيرك) خَيركُم مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعلَّمهُ باركت على القرآن وأهله أجمعين. حديث شريف، طغراء حبر أسود (سخام)، ورق أهار
لوحة بخط الطغراء "خَيركُم مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعلَّمهُ" (موقع كتبة للخط، بإذن من الخطاط مصطفى جلبي)

أعماله وإنجازاته

لم يكتف حسن جلبي بإتقان الخطوط فقط، بل عمل أيضا على ترميم نقوش المساجد التاريخية، وتعليم فن الخط لجيل جديد من الخطاطين.

فكان له دور بارز في العديد من المشاريع الخطية داخل تركيا وخارجها.

فقد شارك في ترميم وكتابة نقوش العديد من المساجد، بالإضافة إلى ذلك، كان خبيرا في الحفاظ على الخطوط الإسلامية الأصلية، حيث استخدم أساليب تقليدية للحفاظ على دقة وأصالة النقوش التي قام بتجديدها.

ومن أبرز المساجد التي عمل على ترميم نقوشها أو كتابة نقوش جديدة لها:

  • في تركيا:
  1. مسجد السلطان أحمد (إسطنبول)، قام بترميم نقوش القبة الجانبية وتجديد كتابة أسماء الله الحسنى على المثلثات عام 1974.
  2. مسجد الخرقة الشريفة (إسطنبول)، كتب نقوش القبة.
  3. مسجد نصوحي محمد أفندي (أوسكودار، إسطنبول)، حيث عمل إمامًا وشارك في زخرفة بعض أجزائه.
  4. مسجد كلية الإلهيات بجامعة مرمرة (إسطنبول)، كتب النقوش الخاصة به عند تجديده.
  5. مسجد تي بي إم إم (إسطنبول)، عمل على نقوشه وزخارفه.
  6. مسجد أسكي شهير ريشادي (أسكي شهير)، كتب نقوشه.
  7. مسجد وان ميركيز (وان، تركيا)، كتب النقوش الداخلية والخارجية.
  8. مسجد قيصري إيكي كابيلي (قيصري)، شارك في كتابة وترميم نقوشه.
  9. مسجد ريزا ساهيليولو (ريزا)، كتب نقوشه.
  10. ضريح ملا كاظم (سيرت، تركيا)، شارك في كتابة نقوشه.
  11. مسجد سلامي علي (إسطنبول)، شارك في زخرفته.
  12. مسجد عمرانية سون دوراك (إسطنبول)، كتب نقوشه.
  13. مسجد تشاغلايان (إسطنبول)، كتب الزخارف الخطية له.
  14. مسجد جنكيز توبل (إسطنبول)، عمل على زخرفة بعض أجزائه.
  15. مسجد فنربخشة (إسطنبول)، شارك في كتابة نقوشه.
  16. مسجد مالتيبي (إسطنبول) – كتب نقوشه الداخلية والخارجية.
  17. مسجد محمد زاهد كوتكو (إسطنبول) – كتب الزخارف الخطية له.
  18. مسجد بيوك شكمجة غوزيلجي (إسطنبول) – كتب نقوشه الداخلية.
  19. مسجد ميرتر يونس أمره (إسطنبول) – شارك في زخرفته.
  20. مسجد أورتا جشمه (إسطنبول) – كتب نقوشه.
  21. مسجد شيلهانة (إسطنبول) – عمل على تجديد نقوشه.
  22. مسجد تشنغلكوي يلدريم بايزيد (إسطنبول) – كتب زخارفه الخطية.
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  • خارج تركيا:
  1. المسجد النبوي (المدينة المنورة، السعودية) – عمل على ترميم وتجديد بعض نقوشه، خاصة في الأقسام المشيدة حديثًا.
  2. مسجد قباء (المدينة المنورة، السعودية) – كتب نقوشه عند تجديده عام 1987.
  3. مسجد القبلتين (المدينة المنورة، السعودية) – كتب نقوشه عند إعادة بنائه.
  4. المركز الطبي الإسلامي (الكويت) – كتب نقوشه الداخلية والخارجية عام 1986.
  5. مسجد الجمعة (هولندا) – كتب نقوش الحزام الزخرفي له.
  6. مسجد الفاتح (فورتسهايم، ألمانيا) – كتب نقوشه عام 1991.
  7. مسجد الجمعة (جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا) – كتب نقوشه عام 1997.
  8. مسجد الجمعة المركزي (ألماتي، كازاخستان) – كتب نقوشه عام 1999.
  9. مسجد يونس أمره (جينك، بلجيكا) – كتب زخارفه الخطية.
  10. مسجد نذير أفندي (موستار، البوسنة والهرسك) – شارك في كتابة نقوشه عند إعادة ترميمه.
ISTANBUL, TURKIYE - JANUARY 03: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'TURKISH PRESIDENCY / MURAT KULA / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) presents Necip Fazil Poetry Award to Hasan Celebi during the Necip Fazil Awards ceremony at Ataturk Cultural Center in Istanbul, Turkiye on January 03, 2025. ( TUR Presidency/ Murat Kula - Anadolu Agency )
يقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يسار) جائزة نجيب فاضل الشعرية لحسن جلبي خلال حفل توزيع جوائز نجيب فاضل في مركز أتاتورك الثقافي في إسطنبول في الثالث من يناير/كانون الثاني 2025 (الأناضول)

الجوائز والتكريمات

تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في فن الخط، حصل حسن جلبي على عدة جوائز مرموقة، منها:

  • جائزة خدمة الفن من وزارة الثقافة التركية عام 2008.
  • جائزة تقدير من منظمة المؤتمر الإسلامي لجهوده في الحفاظ على الخط العربي.
  • تكريم خاص من مركز إرسيكا لدوره في تعليم الخط العربي ونشره عالميًا.
  • جوائز وشهادات تقدير من عدة دول عربية وإسلامية لمشاركاته البارزة في المعارض والفعاليات الثقافية.

ورغم تقاعده عن العمل الرسمي، فإنه استمر في تقديم دروس الخط والمشاركة في المعارض حتى وفاته، تاركا إرثا فنيا لا يقدر بثمن.

كلمة التوحيد حسن جلبي هـ. 1428 / 2007-2008 م الخط العربي زخرفة آيتن بيليت (زخرفة هالكاري، زينسيرك) لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ الله صلى الله عليه و سلم طغراء حبر أسود (سخام)، ورق أهار
شهادة التوحيد بخط الطغراء لحسن جلبي، (هـ. 1428 /2007-2008م) زخرفة آيتن بيليت حبر أسود على ورق مصقول (موقع كتبة للخط، بإذن من الخطاط مصطفى جلبي)
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حسن جلبي هـ. 1417 / 1996-1997 م الخط العربي (الثلث) مصطفى جلبي هـ. 1417 / م. 1996-1997 زخرفة (زخرفة هالكاري، زينسيرك) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْـعَالَم۪ينَۙ الآية المقدسة، اللوح المحفوظ حبر أسود (سخام)، ورق أهار
"اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْـعَالَم۪ينَۙ" بخط حسن جلبي 1417 هـ/1996-1997م بخط (الثلث) حبر أسود على ورق مصقول (موقع كتبة للخط، بإذن من الخطاط مصطفى جلبي)
حسن جلبي هـ. 1418 / 1997-1998 م الخط العربي زخرفة غير موقعة (زخرفة هالكاري) اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَر۪يمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنّ۪ي اللهم اغفر لنا وارحمنا. حديث شريف، اثنان حبر أسود (سخام)، ورق أهار
دعاء وحديث "اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَر۪يمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنّ۪ي" خط حسن جلبي 1418هـ / 1997-1998م حبر أسود على ورق مصقول (موقع كتبة للخط، بإذن من الخطاط مصطفى جلبي)
حسن جلبي هـ. 1422 / 2001-2002 م الخط (النسخ والثلث) عائشة ساين هـ. 1436 / م. 2014-2015 إضاءة (سحابة، زخرفة حلقية، إضاءة كلاسيكية) الحليا الشريف، رئيسة حبر أسود (سخام)، ورق أهار
الحلية الشريفة، وصف للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وتُعتبر من أهم اللوحات الخطية التي يحرص كل خطاط على كتابتها وتجويدها وإبراز مواهبه فيها، وقد نشأ نمط الحلية الشريفة في مدينة إسطنبول في القرن الحادي عشر الهجري، السابع عشر الميلادي وكان من الأنماط الشائعة للخط العربي ذي النمط العثماني الكلاسيكي. بخط حسن جلبي 1422هـ/2001-2002م الخط (النسخ والثلث) حبر أسود على ورق مصقول (موقع كتبة للخط، بإذن من الخطاط مصطفى جلبي)
حسن جلبي هـ. 1434 / 2012-2013 م الخط العربي (الثلوس) زخرفة عبد الحميد يلماز (زخرفة هالكاري، زخرفة كلاسيكية، بيشيدي رومي) الحليا الشريف، رئيسة حبر أسود (سخام)، ورق أهار
الحلية الشريفة، بخط حسن جلبي، نسخ وثلث 1422هـ/2001-2002م حبر أسود على ورق مصقول (موقع كتبة للخط، بإذن من الخطاط مصطفى جلبي)
حسن جلبي هـ. 1406 / 1985-1986 م الخط (النسخ والثلث) عائشة ساين هـ. 1435 / م. 2013-2014 زخرفة (زخرفة هالكاري، زخرفة كلاسيكية، زينسيرك) القارة، المقعد الحبر الأسود (السخام)
حديث نبوي بخط حسن جلبي 1406هــ/1985-1986م الخط (النسخ والثلث) زخرفة كلاسيكية: عائشة ساين حبر أسود على ورق مصقول (موقع كتبة للخط، بإذن من الخطاط مصطفى جلبي)
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حسن جلبي هـ. 1425 / 2004-2005 م الخط العربي (الثلث) نيلوفر كورفيز هـ. 1437-1438 / م. 2016 التنوير (حلقة ممسوحة ضوئيًا، شوكوف) سليم صاغلام هـ. 1437-1438 / م. 2016 إضاءة (إضاءة) رَبَّنَٓا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ آية، دعاء، حجز الحبر الأسود (السخام)
آية كريمة ودعاء بخط حسن جلبي 1425هــ/2004-2005م الخط العربي (الثلث) "رَبَّنَٓا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" حبر أسود على ورق مصقول (موقع كتبة للخط، بإذن من الخطاط مصطفى جلبي)
المعلمون الذين يمنحون الإذن؛ -حسن جلبي -محمد زكريا -داود بكتاش صاحب الإذن: دينيز أوكتيم بكتاش دنيز أوكتم بكتاش هـ. 1428 / م. 2007-2008 الخط (النسخ والثلث والخط الإعجازي) إيدا فوندا أوزكان للإضاءة (الإضاءة الكلاسيكية، زينسيرك) حسن جلبي هـ. 1428 / م. 2007-2008 الخط (خط الإعجاز) محمد زكريا هـ 1428 هـ / 2007-2008 م الخط العربي (خط الإعجاز) داود بكتاش 1428 هـ / 2007-2008 م جمال الخط الإذن، المقعد الحبر الأسود (السخام)
لوحة بخط حسن جلبي حبر أسود على ورق مصقول (موقع كتبة للخط، بإذن من الخطاط مصطفى جلبي)
نمل 19. حسن جلبي هـ. 1410 / 1989-1990 م الخط العربي (جليلي ديواني) مصطفى جلبي هـ. 1410 / م. 1989-1990 زخرفة (زخرفة دائرية) رَبِّ اَوْزِعْن۪ٓي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّت۪ٓي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضٰيهُ وَاَدْخِلْن۪ي بِرَحْمَتِكَ ف۪ي عِبَادِكَ الصَّالِح۪ينَ "ربي أعطني من فضلك الأعظم أن تصلي عليك وعلى والديك وتسلم علي صلاة الصالحين وترحمني رحمة العباد الصالحين." مستطيل، آية مقدسة حبر أسود (سخام)، ورق أهار
الآية الكريمة من سورة النمل "رَبِّ اَوْزِعْن۪ٓي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّت۪ٓي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضٰيهُ وَاَدْخِلْن۪ي بِرَحْمَتِكَ ف۪ي عِبَادِكَ الصَّالِح۪ينَ" خط حسن جلبي، ديواني جلي (موقع كتبة للخط، بإذن من الخطاط مصطفى جلبي)
حسن جلبي هـ. 1428 / 2007-2008 م الخط العربي حنفي درسون هـ. 1428 / م. 2007-2008 تذهيب (هالكار) هَلْ جَزَٓاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُۚ آية من القرآن الكريم الطغراء حبر أسود (سخام)، ورق أهار
خط حسن جلبي 1428هــ/2007-2008م الآية الكريمة "هَلْ جَزَٓاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُۚ" بخط الطغراء العثماني (موقع كتبة للخط، بإذن من الخطاط مصطفى جلبي)
حسن جلبي هـ. 1433 / 2011-2012 م الخط العربي (الثلث) أمل تركمان هـ. 1435 / م. 2013-2014 زخرفة (زخرفة هالكاري) كومة حبر ملون (موقع كيبيبي للخط)
"يقيني بالله يقيني" خط حسن جلبي، خط الثلث زخرفة: أمل تركمان (موقع كتبة للخط، بإذن من الخطاط مصطفى جلبي)
أسماء الحسنى. حسن جلبي هـ. 1422 / 2001-2002 م الخط العربي (الثلث) إضاءة فيلدان سيرت (إضاءة كلاسيكية، كروشيه) الغفور جل جلاله الغفور سيللله أسماء جميلة، قسم حبر أسود (سخام)، ورق أهار
اسم الله الغفور خط حسن جلبي، خط الثلث (موقع كتبة للخط، بإذن من الخطاط مصطفى جلبي)
سورة البقرة الآية 237 حسن جلبي هـ. 1422 / 2001 م الخط العربي (الثلث الجلي) فاطمة هاند طوباش هـ. 1442-1443 / م. 2021 زخرفة (زخرفة هالكاري) وَاَنْ تَعْفُٓوا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىؕ الآية المقدسة، اللوح المحفوظ 64 × 70 سم حبر أسود (سخام)، ورق أهار
خط حسن جلبي، خط ثلث جلي 1422هــ/2001م الخط العربي الآية الكريمة من سورة البقرة "وَاَنْ تَعْفُٓوا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىؕ" (موقع كتبة للخط، بإذن من الخطاط مصطفى جلبي)
كلمة التوحيد. حسن جلبي هـ. 1425 / 2004-2005 م الخط العربي (الثلث) سيلجين بيلجين باليكسي للزخرفة (زخرفة هالكاري، Şikaf Halkar، Zencerek) لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللهْ لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآية المقدسة حبر أسود (سخام)، ورق أهار
كلمة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، بخط الثلث، خط حسن جلبي 1425هــ/2004-2005م زخرفة: سيلجين بيلجين باليكسي (موقع كتبة للخط، بإذن من الخطاط مصطفى جلبي)
حسن جلبي هـ. 1396 / 1976 م الخط العربي (الثلث) نقش الرخام بدون توقيع (ابرو) حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الخط، الكلام المهذب، اللوح حبر أسود (سخام)، ورق أهار
لوحة "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا" بخط حسن جلبي، خط الثلث (موقع كتبة للخط، بإذن من الخطاط مصطفى جلبي)
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَـفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّ كْرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونٌۢ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِ كْرٌ لِلْعَالَم۪ينَ حسن جلبي هـ. 1425 / 2004-2005 م الخط العربي (الثلث) تذهيب: عمر شين هـ. 1425 / م. 2004-2005 زخرفة (زخرفة هالكاري، زينسيرك) حبر أسود (سخام)، ورق أهار
"بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَـفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّ كْرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونٌۢ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِ كْرٌ لِلْعَالَم۪ينَ" خط حسن جلبي، خط الثلث 1425هــ/2004-2005م تذهيب وزخرفة: عمر شين 1425هــ/ 2004-2005م (موقع كتبة للخط، بإذن من الخطاط مصطفى جلبي)