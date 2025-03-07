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سياسة|فلسطين

بالصور.. صلاة الجمعة الأولى من رمضان بالمسجد الأقصى

صلاة الجمعة الأولى من رمضان رمضان 1446 - - 7 مارس 2024 - 3
90 ألف مصلّ تمكنوا من أداء الصلاة بالمسجد الأقصى اليوم (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
7/3/2025

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 90 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

ورغم أجواء البرد وتساقط المطر، أدى آلاف المصلين صلاتهم في المصليات المكشوفة، مفترشين الأرض أو مفارش صلاة أحضروها معهم.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عزمها نشر 3 آلاف من عناصرها في مدينة القدس في إطار استعداداتها لتوافد المصلين إلى المسجد الأقصى لصلاة الجمعة، وقالت إنها ستعمل بقوات معززة خصوصًا عند المعابر المحيطة بالقدس وشرق المدينة وأزقة البلدة القديمة.

وسبق أن أعلنت الشرطة قيودا على دخول فلسطينيي الضفة الغربية وسمحت فقط لـ10 آلاف مصل من كبار السن بدخول القدس للصلاة.

صلاة الجمعة الأولى من رمضان رمضان 1446 - - 7 مارس 2024 - 3
مصلون على أبواب المصلى القبلي المسقوف (الجزيرة)
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صلاة الجمعة الأولى من رمضان رمضان 1446 - - 7 مارس 2024 - 3
سلطات الاحتلال أعلنت أنها ستسمح فقط لـ10 آلاف مصل من الضفة بالصلاة في الأقصى (الجزيرة)
صلاة الجمعة الأولى من رمضان رمضان 1446 - - 7 مارس 2024 - 3
وفق مصادر فلسطينية فإن أغلب المصلين من القدس وأراضي الـ48 (الجزيرة)
صلاة الجمعة الأولى من رمضان رمضان 1446 - - 7 مارس 2024 - 3
إجراءات الاحتلال لم تمنع تدفق المصلين إلى الأقصى (الجزيرة)
صلاة الجمعة الأولى من رمضان رمضان 1446 - - 7 مارس 2024 - 3
مصلون في الساحات المشكوفة قبالة المصلى القبلي (الجزيرة)
صلاة الجمعة الأولى من رمضان رمضان 1446 - - 7 مارس 2024 - 3
سلطات الاحتلال اشترطت على رجال الضفة بلوغ 55 عاما للسماح لهم بالصلاة في الأقصى (الجزيرة)
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صلاة الجمعة الأولى من رمضان رمضان 1446 - - 7 مارس 2024 - 3
رغم البرد الشديد والمطر توافد المصلون إلى الأقصى (الجزيرة)
صلاة الجمعة الأولى من رمضان رمضان 1446 - - 7 مارس 2024 - 3
جموع المصلين قبالة المصلى القبلي (الجزيرة)
Palestinians show their ID at an Israeli army checkpoint in Bethlehem in the occupied West Bank, as Muslim worshippers head to the Al-Aqsa mosque compound in east Jerusalem to attend the first Friday prayers of the fasting month of Ramadan, on March 7, 2025. (Photo by HAZEM BADER / AFP)
فلسطينيون يبرزون بطاقات هويتهم عند نقطة حاجز للجيش الإسرائيلي في بيت لحم (الفرنسية)
Palestinians walk at an Israeli checkpoint, as they make their way to Al-Aqsa compound, also known to Jews as the Temple Mount, in Jerusalem's Old City, to attend the first Friday prayers during the Muslim holy fasting month of Ramadan, in Bethlehem in the Israeli-occupied West Bank, March 7, 2025. REUTERS/Mussa Qawasma
سلطات الاحتلال حددت عمر 50 عاما لنساء الضفة المسموح لهن بالصلاة في الأقصى (رويترز)
BETHLEHEM, WEST BANK - MARCH 7: Palestinians passing through the Israeli military checkpoint separating Bethlehem and Jerusalem to attend the first Friday prayer of Muslim holy month of Ramadan at the Al-Aqsa Mosque, on March 7, 2025. Israeli forces checked their identity cards. (Photo by Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images)
فلسطينيون يمرون عبر حاجز عسكري إسرائيلي بين بيت لحم والقدس لأداء صلاة الجمعة بالأقصى (الأناضول)