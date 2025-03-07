بالصور
بالصور.. صلاة الجمعة الأولى من رمضان بالمسجد الأقصى
7/3/2025
قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 90 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
ورغم أجواء البرد وتساقط المطر، أدى آلاف المصلين صلاتهم في المصليات المكشوفة، مفترشين الأرض أو مفارش صلاة أحضروها معهم.
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عزمها نشر 3 آلاف من عناصرها في مدينة القدس في إطار استعداداتها لتوافد المصلين إلى المسجد الأقصى لصلاة الجمعة، وقالت إنها ستعمل بقوات معززة خصوصًا عند المعابر المحيطة بالقدس وشرق المدينة وأزقة البلدة القديمة.
وسبق أن أعلنت الشرطة قيودا على دخول فلسطينيي الضفة الغربية وسمحت فقط لـ10 آلاف مصل من كبار السن بدخول القدس للصلاة.
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