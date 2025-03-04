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بالصور.. أجواء رمضان تغيب عن طولكرم

افتقدت مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية أجواء رمضان المعتادة هذا العام، حيث غابت الزينة عن الأسواق والشوارع بسبب استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيمي طولكرم ونور شمس، ما أدى إلى تشريد معظم الفلسطينيين منهما. ورغم عودة النشاط التجاري جزئيا، يؤكد السكان والتجار أن الأجواء الرمضانية غائبة تماما، حيث تبدو الأسواق شبه فارغة من المتسوقين، فيما يضطر الباعة إلى بيع بضائعهم بأسعار مخفضة وسط ضعف الإقبال. ( Issam Rimawi - وكالة الأناضول )
مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية افتقدت هذا العام أجواء رمضان المعتادة (الأناضول)
4/3/2025-|آخر تحديث: 4/3/202502:27 م (توقيت مكة)

تفتقد مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية هذا العام أجواء رمضان المعتادة، حيث غابت الزينة عن الأسواق والشوارع بسبب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمي طولكرم ونور شمس.

ورغم عودة النشاط التجاري جزئيا، فإن الأسواق شبه خالية من المتسوقين، والبائعون يضطرون لبيع بضائعهم بأسعار مخفضة بسبب ضعف الإقبال.

ويؤكد السكان والتجار أن الحياة أصبحت أكثر صعوبة، في ظل الوضع الأمني المتوتر والهجمات المستمرة التي أضعفت الحركة التجارية وأثرت على الأجواء الرمضانية.

افتقدت مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية أجواء رمضان المعتادة هذا العام، حيث غابت الزينة عن الأسواق والشوارع بسبب استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيمي طولكرم ونور شمس، ما أدى إلى تشريد معظم الفلسطينيين منهما. ورغم عودة النشاط التجاري جزئيا، يؤكد السكان والتجار أن الأجواء الرمضانية غائبة تماما، حيث تبدو الأسواق شبه فارغة من المتسوقين، فيما يضطر الباعة إلى بيع بضائعهم بأسعار مخفضة وسط ضعف الإقبال. ( Issam Rimawi - وكالة الأناضول )
الزينة غابت عن الأسواق والشوارع بسبب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمي طولكرم ونور شمس (الأناضول)
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افتقدت مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية أجواء رمضان المعتادة هذا العام، حيث غابت الزينة عن الأسواق والشوارع بسبب استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيمي طولكرم ونور شمس، ما أدى إلى تشريد معظم الفلسطينيين منهما. ورغم عودة النشاط التجاري جزئيا، يؤكد السكان والتجار أن الأجواء الرمضانية غائبة تماما، حيث تبدو الأسواق شبه فارغة من المتسوقين، فيما يضطر الباعة إلى بيع بضائعهم بأسعار مخفضة وسط ضعف الإقبال. ( Issam Rimawi - وكالة الأناضول )
عادة ما تعج طولكرم في مثل هذه الأيام بالمتسوقين (الأناضول )
افتقدت مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية أجواء رمضان المعتادة هذا العام، حيث غابت الزينة عن الأسواق والشوارع بسبب استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيمي طولكرم ونور شمس، ما أدى إلى تشريد معظم الفلسطينيين منهما. ورغم عودة النشاط التجاري جزئيا، يؤكد السكان والتجار أن الأجواء الرمضانية غائبة تماما، حيث تبدو الأسواق شبه فارغة من المتسوقين، فيما يضطر الباعة إلى بيع بضائعهم بأسعار مخفضة وسط ضعف الإقبال. ( Issam Rimawi - وكالة الأناضول )
الأسواق هذا العام شبه فارغة (الأناضول)
افتقدت مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية أجواء رمضان المعتادة هذا العام، حيث غابت الزينة عن الأسواق والشوارع بسبب استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيمي طولكرم ونور شمس، ما أدى إلى تشريد معظم الفلسطينيين منهما. ورغم عودة النشاط التجاري جزئيا، يؤكد السكان والتجار أن الأجواء الرمضانية غائبة تماما، حيث تبدو الأسواق شبه فارغة من المتسوقين، فيما يضطر الباعة إلى بيع بضائعهم بأسعار مخفضة وسط ضعف الإقبال. ( Issam Rimawi - وكالة الأناضول )
في طولكرم يختفي المتسوقون والحواجز مع الداخل المحتل أغلقتها إسرائيل (الأناضول)
افتقدت مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية أجواء رمضان المعتادة هذا العام، حيث غابت الزينة عن الأسواق والشوارع بسبب استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيمي طولكرم ونور شمس، ما أدى إلى تشريد معظم الفلسطينيين منهما. ورغم عودة النشاط التجاري جزئيا، يؤكد السكان والتجار أن الأجواء الرمضانية غائبة تماما، حيث تبدو الأسواق شبه فارغة من المتسوقين، فيما يضطر الباعة إلى بيع بضائعهم بأسعار مخفضة وسط ضعف الإقبال. ( Issam Rimawi - وكالة الأناضول )
الباعة يضطرون إلى بيع بضائعهم بأسعار مخفضة بسبب ضعف الإقبال (الأناضول)
مؤيد ناصر، صاحب بسطة لبيع المخللات في شارع باريس وسط طولكرم
مؤيد ناصر يصف الوضع بالمأساوي بالسوق حيث لا توجد فرحة وغابت كل مظاهر الشهر الكريم (الأناضول)
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افتقدت مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية أجواء رمضان المعتادة هذا العام، حيث غابت الزينة عن الأسواق والشوارع بسبب استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيمي طولكرم ونور شمس، ما أدى إلى تشريد معظم الفلسطينيين منهما. ورغم عودة النشاط التجاري جزئيا، يؤكد السكان والتجار أن الأجواء الرمضانية غائبة تماما، حيث تبدو الأسواق شبه فارغة من المتسوقين، فيما يضطر الباعة إلى بيع بضائعهم بأسعار مخفضة وسط ضعف الإقبال. ( Issam Rimawi - وكالة الأناضول )
منذ أكثر من 35 يوما تتعرض طولكرم لعمليات عسكرية إسرائيلية قلبت الحال وجعلت الحياة أصعب (الأناضول)
افتقدت مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية أجواء رمضان المعتادة هذا العام، حيث غابت الزينة عن الأسواق والشوارع بسبب استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيمي طولكرم ونور شمس، ما أدى إلى تشريد معظم الفلسطينيين منهما. ورغم عودة النشاط التجاري جزئيا، يؤكد السكان والتجار أن الأجواء الرمضانية غائبة تماما، حيث تبدو الأسواق شبه فارغة من المتسوقين، فيما يضطر الباعة إلى بيع بضائعهم بأسعار مخفضة وسط ضعف الإقبال. ( Issam Rimawi - وكالة الأناضول )
الباعة يقفون بانتظار زبائن لا يظهرون (الأناضول )
افتقدت مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية أجواء رمضان المعتادة هذا العام، حيث غابت الزينة عن الأسواق والشوارع بسبب استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيمي طولكرم ونور شمس، ما أدى إلى تشريد معظم الفلسطينيين منهما. ورغم عودة النشاط التجاري جزئيا، يؤكد السكان والتجار أن الأجواء الرمضانية غائبة تماما، حيث تبدو الأسواق شبه فارغة من المتسوقين، فيما يضطر الباعة إلى بيع بضائعهم بأسعار مخفضة وسط ضعف الإقبال. ( Issam Rimawi - وكالة الأناضول )
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افتقدت مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية أجواء رمضان المعتادة هذا العام، حيث غابت الزينة عن الأسواق والشوارع بسبب استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيمي طولكرم ونور شمس، ما أدى إلى تشريد معظم الفلسطينيين منهما. ورغم عودة النشاط التجاري جزئيا، يؤكد السكان والتجار أن الأجواء الرمضانية غائبة تماما، حيث تبدو الأسواق شبه فارغة من المتسوقين، فيما يضطر الباعة إلى بيع بضائعهم بأسعار مخفضة وسط ضعف الإقبال. ( Issam Rimawi - وكالة الأناضول )
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