بالصور.. أجواء رمضان تغيب عن طولكرم

تفتقد مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية هذا العام أجواء رمضان المعتادة، حيث غابت الزينة عن الأسواق والشوارع بسبب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمي طولكرم ونور شمس.

ورغم عودة النشاط التجاري جزئيا، فإن الأسواق شبه خالية من المتسوقين، والبائعون يضطرون لبيع بضائعهم بأسعار مخفضة بسبب ضعف الإقبال.

ويؤكد السكان والتجار أن الحياة أصبحت أكثر صعوبة، في ظل الوضع الأمني المتوتر والهجمات المستمرة التي أضعفت الحركة التجارية وأثرت على الأجواء الرمضانية.