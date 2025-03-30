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بالصور.. 120 ألفا يصلون العيد في الأقصى بلا مظاهر احتفالية

صلاة العيد في المسجد الأقصى، القدس، دائرة الأوقاف الإسلامية، عيد الفطر 2025، مارس 2025
120 ألف مصل أدوا صلاة العيد في الأقصى وفق تقدير الأوقاف الإسلامية (مواقع التواصل الاجتماعي)
30/3/2025-|آخر تحديث: 30/3/202510:34 ص (توقيت مكة)

أدى نحو 120 ألف فلسطيني صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، وفق تقديرات دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في حين تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع أهالي الضفة من الوصول للقدس والصلاة في الأقصى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عشرات المصلين أدوا صلاة العيد خارج أسوار المسجد الأقصى بعد منع شرطة الاحتلال لهم من دخول المسجد.

ولم تشهد ساحات الأقصى أي مظاهر احتفالية -كالمعتاد في كل عام- في ظل استمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية.

JERUSALEM - MARCH 30 Muslims gather at Al-Aqsa Mosque to perform Eid al-Fitr prayer in Jerusalem on March 30, 2025. (Photo by Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images)
المصلون توافدوا إلى ساحات الأقصى من مدينة القدس ومن الداخل الفلسطيني (وكالة الأناضول)
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صلاة العيد في المسجد الأقصى، القدس، دائرة الأوقاف الإسلامية، عيد الفطر 2025، مارس 2025
غابت مظاهر الفرح والزينة عن ساحات الأقصى في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال (مواقع التواصل)
صلاة العيد في المسجد الأقصى، القدس، دائرة الأوقاف الإسلامية، عيد الفطر 2025، مارس 2025
سلطات الاحتلال تواصل منع أهالي الضفة الغربية من الوصول للقدس والصلاة في الأقصى (مواقع التواصل)
JERUSALEM - MARCH 30 Muslims gather at Al-Aqsa Mosque to perform Eid al-Fitr prayer in Jerusalem on March 30, 2025. (Photo by Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images)
نشرت شرطة الاحتلال حواجزها العسكرية في محيط الأقصى ومنعت عددا من المصلين من دخوله (وكالة الأناضول)
JERUSALEM - MARCH 30 Muslims gather at Al-Aqsa Mosque to perform Eid al-Fitr prayer in Jerusalem on March 30, 2025. (Photo by Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images)
أدى عشرات المصلين صلاة العيد خارج أسواق المسجد الأقصى بعد منع شرطة الاحتلال دخولهم إليه (وكالة الأناضول)
صلاة العيد في المسجد الأقصى، القدس، دائرة الأوقاف الإسلامية، عيد الفطر 2025، مارس 2025
خطيب الأقصى قال إن أهلنا في كل مكان في فلسطين يعانون من القتل والهدم والتهجير (مواقع التواصل)
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JERUSALEM - MARCH 30 Muslims gather at Al-Aqsa Mosque to perform Eid al-Fitr prayer in Jerusalem on March 30, 2025. (Photo by Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images)
توافد المصلون إلى الأقصى منذ ساعات الفجر، ودخلوا إلى المسجد وهم يهللون ويكبرون تكبيرات العيد (وكالة الأناضول)
JERUSALEM - MARCH 30 Muslims gather at Al-Aqsa Mosque to perform Eid al-Fitr prayer in Jerusalem on March 30, 2025. (Photo by Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images)
صلى عدد من المصلين، الذين أبعدهم الاحتلال عن الأقصى عند الأبواب الخارجية للمسجد (وكالة الأناضول)