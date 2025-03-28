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دين|فلسطين

خيام المعتكفين.. لوحة روحانية تزين ساحات الأقصى

الاعتكاف في المسجد الأقصى، رمضان، القدس، الجزيرة، مارس 2025
المعتكفون شيدوا عشرات الخيم في ساحات الأقصى لإحياء العشر الأواخر من رمضان (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
28/3/2025

مع قرب انتهاء الشهر الفضيل، يواصل مئات المعتكفين من أهالي القدس والداخل الفلسطيني اعتكافهم في المسجد الأقصى المبارك والمستمر منذ بداية العشر الأواخر من رمضان.

وفي الوقت الذي تمنع فيه سلطات الاحتلال أهالي الضفة من دخول القدس والصلاة في الأقصى، فضلا عن الاعتكاف فيه، امتلأت ساحات المسجد بعشرات الخيام لإحياء تلك الليالي المباركة.

عدسة الجزيرة نت ترصد لكم خيام المعتكفين التي شيدها المصلون شرق المصلى القبلي وفوق سطح المصلى المرواني.

انتشار خيام المعتكفين في المسجد الأقصى، القدس، رمضان 2025، الجزيرة
المعتكفون شيدوا خيامهم شرق المصلى القبلي وفوق سطح المصلى المرواني (الجزيرة)
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انتشار خيام المعتكفين في المسجد الأقصى، القدس، رمضان 2025، الجزيرة
معتكفون يرون أن الاعتكاف في الأقصى ليس مجرد عبادة، وإنما صورة من صور الثبات ضد محاولات تهويد المسجد وفرض السيطرة عليه (الجزيرة)
انتشار خيام المعتكفين في المسجد الأقصى، القدس، رمضان 2025، الجزيرة
الاعتكاف في الأقصى يتميز بوجود عدد من الطلاب لا ينقطعون عن دراستهم إضافة إلى التزامهم ببرنامج الاعتكاف (الجزيرة)
الاعتكاف في المسجد الأقصى، رمضان، القدس، الجزيرة، مارس 2025
إضافة إلى خيام المعتكفين في سطح المصلى المرواني يعتكف آخرون داخل المصليات المسقوفة بالأقصى (الجزيرة)
الاعتكاف في المسجد الأقصى، رمضان، القدس، الجزيرة، مارس 2025
بعض الأهالي يحرصون على اصطحاب أطفالهم لتشجعيهم على إحياء سنة الاعتكاف في الأقصى (الجزيرة)
الاعتكاف في المسجد الأقصى، رمضان، القدس، الجزيرة، مارس 2025
أهالي الداخل الفلسطيني يُعتبرون عصب الاعتكاف في ظل منع أهالي الضفة من الصلاة في الأقصى (الجزيرة)
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الاعتكاف في المسجد الأقصى، رمضان، القدس، الجزيرة، مارس 2025
الاحتلال منع اقتحام المستوطنين للأقصى خلال العشر الأواخر بينما تواصل الشرطة اقتحام المسجد والتجول بين المصلين والمعتكفين (الجزيرة)
القدس-المسجد-الأقصى-تنتشر-عشرات-الخيام-فوق-سطح-المصلى-المرواني-خلال-العشر-الأواخر-رمضان2025-الجزير_1
الاحتلال شن قبل وأثناء رمضان حملة إبعادات مكثفة عن الأقصى استهدفت معتكفين سابقين نشطوا في السنوات السابقة (الجزيرة)