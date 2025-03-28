خيام المعتكفين.. لوحة روحانية تزين ساحات الأقصى

مع قرب انتهاء الشهر الفضيل، يواصل مئات المعتكفين من أهالي القدس والداخل الفلسطيني اعتكافهم في المسجد الأقصى المبارك والمستمر منذ بداية العشر الأواخر من رمضان.

وفي الوقت الذي تمنع فيه سلطات الاحتلال أهالي الضفة من دخول القدس والصلاة في الأقصى، فضلا عن الاعتكاف فيه، امتلأت ساحات المسجد بعشرات الخيام لإحياء تلك الليالي المباركة.

عدسة الجزيرة نت ترصد لكم خيام المعتكفين التي شيدها المصلون شرق المصلى القبلي وفوق سطح المصلى المرواني.