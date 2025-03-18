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أخبار|فلسطين

غزة.. مشاهد الموت والدمار تتكرر بلا نهاية

Mourners react next to the bodies of Palestinians killed in Israeli strikes, at Nasser hosptial in Khan Younis in the southern Gaza Strip March 18, 2025. REUTERS/Hatem Khaled
الآلام تتجدد في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي (رويترز)
18/3/2025

تجدد مشهد القتل والدمار في قطاع غزة مع فجر اليوم الثلاثاء 18 مارس/آذار الحالي بعد أن استأنف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته العنيفة على القطاع، مخلفا وراءه المزيد من الشهداء والدماء.

وفي الزمان والمكان ذاته، تروي الصور مآسي الأمس، حيث الدماء تملأ الشوارع ولا تميز بين كبير وصغير.

الصور المتكررة التي تحاصرنا اليوم تُذكرنا مرارا بأن الحرب ليست مجرد أرقام، بل هي قصص من آلام ودموع، من أرواح تُزهق وأحلام تدفن تحت ركام المنازل.

وهذا واقع يعيشه أهل غزة كل يوم، ويتجدد مع كل تصعيد، في ظل صمت دولي يراقب ما يحدث من بعيد، وكأن غزة باتت مجرد مشهد.

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A mourner carries the body of a Palestinian child killed in an Israeli strike, according to medics, at a hospital in Gaza City March 18, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
مشاهد القتل والدمار أصبح عليها أهالي غزة والعالم (رويترز)
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EDITORS NOTE: Graphic content / An injured girl looks at the body of her brother, who was killed in an Israeli strike, at the Indonesian Hospital in Beit Lahia, in the northern Gaza Strip, on March 18, 2025. Israel on March 18 unleashed its most intense strikes on the Gaza Strip since a January ceasefire, with rescuers reporting 220 people killed, and Hamas accusing Benjamin Netanyahu of deciding to "resume war" after a deadlock on extending the truce. (Photo by BASHAR TALEB / AFP)
100 طائرة إسرائيلية شاركت في الغارات على القطاع (الفرنسية)
EDITORS NOTE: Graphic content / A woman consoles a grieving relative beside the body of a victim killed in an Israeli strike in Gaza City on March 18, 2025. Israel on March 18 unleashed its most intense strikes on the Gaza Strip since a January ceasefire, with rescuers reporting 220 people killed, and Hamas accusing Benjamin Netanyahu of deciding to "resume war" after a deadlock on extending the truce. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
الغارات أسفرت عن مئات الشهداء ومئات المصابين (الفرنسية)
EDITORS NOTE: Graphic content / Relatives mourn near the bodies of victims, killed in an Israeli strike, at the Indonesian Hospital in Beit Lahia in the northern Gaza Strip on March 18, 2025. Israel on March 18 unleashed its most intense strikes on the Gaza Strip since a January ceasefire, with rescuers reporting 220 people killed, and Hamas accusing Benjamin Netanyahu of deciding to "resume war" after a deadlock on extending the truce. (Photo by BASHAR TALEB / AFP)
الألم يحيط بعائلاتٍ فقدت فلذات أكبادها (الفرنسية)
Mourners react next to the bodies of Palestinians killed in Israeli strikes, at Nasser hosptial in Khan Younis in the southern Gaza Strip March 18, 2025. REUTERS/Hatem Khaled TPX IMAGES OF THE DAY
عائلات تعزي وتواسي بعضها بعضا (رويترز)
هذه الغارة الأعنف منذ بدء سريان وقف إطلاق النار غير المتوقف حتى الآن (الفرنسية)
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25 فلسطينيا استشهدوا في قصف مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة (الفرنسية)
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Mourners gather near the bodies of Palestinians killed in Israeli strikes, at a hospital in Gaza City March 18, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
شهداء وصلوا إلى المستشفى الأوروبي (رويترز)
A Palestinian woman gestures as people inspect the site of an Israeli strike on a tent camp housing displaced people, in Al-Mawasi area, in Khan Younis in the southern Gaza Strip March 18, 2025. REUTERS/Hatem Khaled
غارات الاحتلال استهدفت مواقع مختلفة في القطاع (رويترز)
People look through the rubble in a school-turned-camp after an Israeli strike in Gaza City on March 18, 2025.
من بين المناطق المستهدفة مخيم المغازي (وسط) وخان يونس ورفح جنوبا ومخيم جباليا وبيت حانون شمالا (الفرنسية)
الحرب ليست مجرد أرقام، بل هي قصص من آلام ودموع (الفرنسية)