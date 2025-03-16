بالصور.. كيف احتفل السوريون بذكرى الثورة لأول مرة بعد الانتصار؟

في ليلة تاريخية، شهدت العديد من المدن والمحافظات السورية احتفالات جماهيرية واسعة بمناسبة الذكرى رقم 14 للثورة التي اندلعت في 15 مارس/آذار 2011.

وقد رفعت الحشود التي غزت الشوارع الأعلام السورية المعروفة، بالإضافة إلى لافتات مكتوب عليها شعارات الحرية والكرامة، تعبيرا عن فخرها بما وصفته بـ"انتصار الثورة" على مدار السنوات الماضية.

وكانت هذه الاحتفالات بمثابة تصحيح للذاكرة، حيث أعاد السوريون إحياء مبادئ ثورتهم في اليوم الذي شهد انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الأسد قبل 14 عاما.