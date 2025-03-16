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بالصور.. كيف احتفل السوريون بذكرى الثورة لأول مرة بعد الانتصار؟

A child looks on as people gather during a demonstration marking the 14th anniversary of the start of the Syrian conflict, in Idlib, Syria March 15, 2025. REUTERS/Khalil Ashawi TPX IMAGES OF THE DAY
في ذكراها الـ14 ولأول مرة خرج السوريون احتفالا بانتصار الثورة (رويترز)
16/3/2025

في ليلة تاريخية، شهدت العديد من المدن والمحافظات السورية احتفالات جماهيرية واسعة بمناسبة الذكرى رقم 14 للثورة التي اندلعت في 15 مارس/آذار 2011.

وقد رفعت الحشود التي غزت الشوارع الأعلام السورية المعروفة، بالإضافة إلى لافتات مكتوب عليها شعارات الحرية والكرامة، تعبيرا عن فخرها بما وصفته بـ"انتصار الثورة" على مدار السنوات الماضية.

وكانت هذه الاحتفالات بمثابة تصحيح للذاكرة، حيث أعاد السوريون إحياء مبادئ ثورتهم في اليوم الذي شهد انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الأسد قبل 14 عاما.

People gather during a demonstration marking the 14th anniversary of the start of the Syrian conflict, in Idlib, Syria March 15, 2025. REUTERS/Khalil Ashawi
في 15 مارس/آذار 2011 اندلعت شرارة الثورة عبر احتجاجات غير مسبوقة وتصاعدت لهجتها لتطالب بإسقاط نظام الاسد (إدلب/رويترز)
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People gather during a demonstration marking the 14th anniversary of the start of the Syrian conflict, in Damascus, Syria March 15, 2025. REUTERS/Khalil Ashawi
المعارضة السورية المسلحة أنهت 61 عاما من نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد (رويترز)
ALEPPO, SYRIA - MARCH 15: Thousands of people gather in Aleppo, Syria, on March 15, 2025, to commemorate the 14th anniversary of the uprising against the ousted Baath regime. ( Nebieha Altaha - Anadolu Agency )
التحرير والانتصار أثلج صدور السوريين المقموعين لعقود من الزمن (حلب/الأناضول)
ALEPPO, SYRIA - MARCH 15: Thousands of people gather in Aleppo, Syria, on March 15, 2025, to commemorate the 14th anniversary of the uprising against the ousted Baath regime. ( Nebieha Altaha - Anadolu Agency )
لم يكن الاحتفال بالذكرى مجرد مناسبة بل كان تأكيدا على انتصار الشعب في معركته من أجل الحرية (حلب/الأناضول)
A child reacts during a demonstration marking the 14th anniversary of the start of the Syrian conflict, in Damascus, Syria March 15, 2025. REUTERS/Khalil Ashawi
أصوات خرجت من كل الميادين في سوريا ومن كل الأعمار (رويترز)
HOMS, SYRIA - MARCH 15: Thousands of people gather at Clock Tower Square in Homs, Syria, on March 15, 2025, to commemorate the 14th anniversary of the uprising against the ousted Baath regime. ( Ebubekir sakka - Anadolu Agency )
حمص العديّة اشتعلت فرحا فهي من أوائل المدن التي انتفضت بالمظاهرات ضد حكم المخلوع (الأناضول)
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HOMS, SYRIA - MARCH 15: Thousands of people gather at Clock Tower Square in Homs, Syria, on March 15, 2025, to commemorate the 14th anniversary of the uprising against the ousted Baath regime. ( Ebubekir sakka - Anadolu Agency )
اليوم وبعد 14 عاما من الثورة يتنفس السوريون الصعداء مع كل لحظة احتفال تجسد إرادتهم في تحقيق النصر (حمص/الأناضول)
LATAKIA, SYRIA - MARCH 15: Thousands of people gather at Martyrs' Square in Latakia, Syria, on March 15, 2025, to mark the 14th anniversary of the uprising against the ousted Baath regime. Holding opposition flags and chanting slogans, demonstrators celebrate the revolution together for the first time since the fall of the Baath regime. ( İbrahim Derviş - Anadolu Agency )
الآلاف احتشدوا لإحياء ذكرى الانتفاضة في ساحة الشهداء باللاذقية التي كان يعتبرها نظام البعث معقله (الأناضول)
Drone view of people gathering during a demonstration marking the 14th anniversary of the start of the Syrian conflict, in Damascus, Syria March 15, 2025. REUTERS/Khalil Ashawi
دمشق العاصمة لم تنم ليلة ذكرى الثورة (رويترز)
HAMA, SYRIA - MARCH 15: Thousands of people gather in HAMA, Syria, on March 15, 2025, to commemorate the 14th anniversary of the uprising against the ousted Baath regime. ( Abdulkarem Muhammed - Anadolu Agency )
وفي ساحة العاصي بمدينة حماة استمرت الاحتفالات حتى الصباح (الأناضول)
حماة, SYRIA - MARCH 15: Thousands of people gather in , Syria, on March 15, 2025, to commemorate the 14th anniversary of the uprising against the ousted Baath regime. ( Abdulkarem Muhammed - Anadolu Agency )
النظام المخلوع واجه مظاهرات حماة الشهيرة مع بداية الثورة بالقمع والرصاص (الأناضول)
حماة, SYRIA - MARCH 15: Thousands of people gather in , Syria, on March 15, 2025, to commemorate the 14th anniversary of the uprising against the ousted Baath regime. ( Abdulkarem Muhammed - Anadolu Agency )
وفي الذكرى 14 للثورة السورية بقيت حماة وخُلع نظام الأسد (الأناضول)
DAMASCUS, SYRIA - MARCH 15: Thousands of people gather at Umayyad Square in Damascus, Syria, on March 15, 2025, to celebrate the 14th anniversary of the uprising against the ousted Baath regime. Holding Syrian opposition flags and mobile phone flashlights, participants sing revolutionary songs and watch fireworks as part of the commemoration event. ( Bakr Al Kasem - Anadolu Agency )
السوريون اعتادوا خلال سنوات الحرب وجود عناصر الأمن للقمع والقتل لكنهم اليوم موجودون لحماية الشعب (الأناضول)