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أخبار|روسيا

بالصور.. أضرار الهجوم الأوكراني في عمق موسكو

An apartment damaged by recent Ukraine's drone attack, according the local authorities, in the course of Russia-Ukraine conflict, in Ramenskoye in the Moscow region, is seen in this image released March 11, 2025. Governor of Moscow region Andrei Vorobyov via Telegram/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. TPX IMAGES OF THE DAY
عشرات المسيّرات تضرب موسكو في أضخم هجوم أوكراني (رويترز)
11/3/2025

استفاق سكان موسكو، صباح اليوم 11 مارس/آذار، على مشهد من الدمار خلفته طائرات أوكرانيا المسيرة في هجوم وصف بالأضخم منذ بداية الحرب.

وخلف الهجوم أضرارا واضحة في عمق العاصمة الروسية وعدة مناطق سكنية وحيوية. كما تم إجلاء بعض العائلات من المنازل المتضررة وتقديم الدعم لهم.

وتوقفت حركة القطارات في إحدى ضواحي موسكو، بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، مما زاد من حالة الفوضى والذعر بين الناس.

وفي الوقت الذي كانت فيه موسكو تحاول استعادة بعض من هدوئها، تزامن الهجوم مع زيارة وفد من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ما أضاف بعدا سياسيا لهذا التصعيد.

A view shows a multi-storey residential building damaged in a recent Ukrainian drone attack, according to local authorities, in the course of Russia-Ukraine conflict, in Moscow, Russia March 11, 2025. REUTERS/Stringer
استفاق سكان موسكو على الدمار الذي خلفته الطائرات المسيرة، مما خلق حالة من الفزع والقلق في المدينة (رويترز)
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A view shows a damaged apartment building in a residential complex following a drone attack in the village of Sapronovo in the Moscow region on March 11, 2025. Ukraine targeted Moscow with dozens of drones in a "massive" overnight attack, the city's mayor said on March 11, 2025. (Photo by TATYANA MAKEYEVA / AFP)
السلطات الروسية أعلنت مقتل شخصين في الهجوم الذي استهدف موسكو (الفرنسية)
A view shows a damaged apartment building in a residential complex following a drone attack in the village of Sapronovo in the Moscow region on March 11, 2025. Ukraine targeted Moscow with dozens of drones in a "massive" overnight attack, the city's mayor said on March 11, 2025. (Photo by TATYANA MAKEYEVA / AFP)
الهجوم أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج (الفرنسية)
A view shows a damaged apartment building in a residential complex following a drone attack in the village of Sapronovo in the Moscow region on March 11, 2025. Ukraine targeted Moscow with dozens of drones in a "massive" overnight attack, the city's mayor said on March 11, 2025. (Photo by TATYANA MAKEYEVA / AFP)
الهجوم ألحق أضرارا بالغة بعدد من الشقق السكنية في موسكو (الفرنسية)
A view shows a damaged apartment building in a residential complex following a drone attack in the village of Sapronovo in the Moscow region on March 11, 2025. Ukraine targeted Moscow with dozens of drones in a "massive" overnight attack, the city's mayor said on March 11, 2025. (Photo by TATYANA MAKEYEVA / AFP)
حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف أعلن عن إجلاء سكان من 7 شقق على الأقل بعد تضرر المباني (الفرنسية)
Debris lies on the ground next to a multi-storey residential building damaged in a recent Ukrainian drone attack, according to local authorities, in the course of Russia-Ukraine conflict, in Vidnoye, Moscow Region, Russia March 11, 2025. REUTERS/Stringer
وزارة الدفاع الروسية أكدت تدمير 337 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الهجوم، 91 منها فوق منطقة موسكو (رويترز)
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A view shows a damaged apartment building in a residential complex following a drone attack in the village of Sapronovo in the Moscow region on March 11, 2025. Ukraine targeted Moscow with dozens of drones in a "massive" overnight attack, the city's mayor said on March 11, 2025. (Photo by TATYANA MAKEYEVA / AFP)
الطائرات المسيرة تم إسقاطها أيضا في 8 مناطق روسية أخرى بعيدا عن موسكو (الفرنسية)
A view shows a damaged apartment building following a drone attack in the town of Ramenskoye in the Moscow region on March 11, 2025. Ukraine targeted Moscow in a "massive" overnight drone attack, authorities said on March 11, 2025, with Russia's defense ministry claiming it shot down 337 UAVs across the country. (Photo by Andrey BORODULIN / AFP)
إسقاط المسيرات تسبب بأضرار في الشقق السكنية (الفرنسية)
Cars destroyed in recent Ukraine's drone attack, according the local authorities, in the course of Russia-Ukraine conflict, in Domodedovo in the Moscow region, are seen in this image released March 11, 2025. Governor of Moscow region Andrei Vorobyov via Telegram/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.
اندلاع حريق ضخم في موقف للسيارات بالقرب من موسكو جراء الهجوم (رويترز)
People react outside a damaged apartment building following a drone attack in Moscow on March 11, 2025. Ukraine targeted Moscow in a "massive" overnight drone attack, authorities said on March 11, 2025, with Russia's defense ministry claiming it shot down 337 UAVs across the country. (Photo by TATYANA MAKEYEVA / AFP)
حالة من الفوضى والذعر سادت بين سكان موسكو (الفرنسية)
A store damaged in recent Ukraine's drone attack, according the local authorities, in the course of Russia-Ukraine conflict, in Domodedovo in the Moscow region, is seen in this image released March 11, 2025. Governor of Moscow region Andrei Vorobyov via Telegram/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.
الهجوم بالطائرات المسيرة تزامن مع وصول وفد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتقييم الوضع في أوكرانيا (رويترز)