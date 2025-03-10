بالصور

أخبار|رمضان 2025|شمال غزة

بالصور.. أهالي غزة يعيشون الحياة من قلب الدمار

A Palestinian girl poses for a picture as she heads to queue at a charity kitchen to receive a cooked food portion in Beit Lahia in the northern Gaza Strip, ahead of the iftar fast-breaking meal during the Muslim holy month of Ramadan on March 9, 2025. Israel's energy minister said on March 9 he had given instructions to stop supplying electricity to Gaza, a week after Israel blocked all aid into the war-ravaged Palestinian territory. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
ضحكتها أقوى من أي صوت آخر (الفرنسية)
10/3/2025-|آخر تحديث: 10/3/202510:09 م (توقيت مكة)

في وقت يترقب فيه المسلمون غروب شمس أيام شهر رمضان المبارك ليحاصروا الموائد العامرة ويلتهموا ما لذ وطاب من الطعام، يواصل سكان أهالي قطاع غزة تحدي الحياة وسط الركام والدمار الذي يحكم الخناق عليهم.

وبالزوايا المدمرة في بيت لاهيا شمال غزة، تكمل العائلات العادات الرمضانية وسط الجدران المتساقطة والمرافق المحطمة.

وبالرغم من الدمار فإن الحياة لم تتوقف، بل على العكس تبدو أكثر إصرارا، ويواصل سكانها العيش في ظل ظروف تبدو أنها صعبة جدا وخالية من جميع مقومات الحياة.

Displaced Palestinian girls look out a damaged house where they took shelter in Beit Lahia in the northern Gaza Strip, ahead of the iftar fast-breaking meal during the Muslim holy month of Ramadan on March 9, 2025. Israel's energy minister said on March 9 he had given instructions to stop supplying electricity to Gaza, a week after Israel blocked all aid into the war-ravaged Palestinian territory. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
في شمال غزة المدمر لا يزال الفلسطينيون يمارسون حياتهم رغم كل الصعاب (الفرنسية)
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A Palestinian barber tends to a customer at a makeshift stall in Beit Lahia in the northern Gaza Strip, ahead of the iftar fast-breaking meal during the Muslim holy month of Ramadan on March 9, 2025. Israel's energy minister said on March 9 he had given instructions to stop supplying electricity to Gaza, a week after Israel blocked all aid into the war-ravaged Palestinian territory. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
الحلاق أتى بكل ما يملك ملبيا طلب فلسطيني لم يتخل عن تمشيط شعره في تلك اللحظة (الفرنسية)
Palestinian children play in a red toy car near their displacement camp in Beit Lahia in the northern Gaza Strip, ahead of the iftar fast-breaking meal during the Muslim holy month of Ramadan on March 9, 2025. Israel's energy minister said on March 9 he had given instructions to stop supplying electricity to Gaza, a week after Israel blocked all aid into the war-ravaged Palestinian territory. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
يمرحون ببقايا ما خلّفته أدوات الحرب لهم (الفرنسية)
A Palestinian girl sits on a couch in a damaged apartment in Beit Lahia in the northern Gaza Strip, ahead of the iftar fast-breaking meal during the Muslim holy month of Ramadan on March 9, 2025. Israel's energy minister said on March 9 he had given instructions to stop supplying electricity to Gaza, a week after Israel blocked all aid into the war-ravaged Palestinian territory. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
فلسطينية فضّلت مراقبة أصدقائها مستلقية بهدوء في منزل لم يتبق منه غير السقف (الفرنسية)
Displaced Palestinian girls look out a damaged house where they took shelter in Beit Lahia in the northern Gaza Strip, ahead of the iftar fast-breaking meal during the Muslim holy month of Ramadan on March 9, 2025. Israel's energy minister said on March 9 he had given instructions to stop supplying electricity to Gaza, a week after Israel blocked all aid into the war-ravaged Palestinian territory. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
تهدّم كل شيء لكن لم تُهزم الإرادة الفلسطينية ولم يفتر الانتماء للأرض (الفرنسية)
A Palestinian woman prepares meals on behalf of a charity kitchen, to distribute to displaced families in Beit Lahia in the northern Gaza Strip, ahead of the iftar fast-breaking meal during the Muslim holy month of Ramadan on March 9, 2025. Israel's energy minister said on March 9 he had given instructions to stop supplying electricity to Gaza, a week after Israel blocked all aid into the war-ravaged Palestinian territory. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
الفلسطينية ومن وسط الركام أقامت مطبخا خيريا لتحضير طعام الإفطار (الفرنسية)
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Displaced Palestinian children queue to get a portion of cooked food from a charity kitchen in Beit Lahia in the northern Gaza Strip, ahead of the iftar fast-breaking meal during the Muslim holy month of Ramadan on March 9, 2025. Israel's energy minister said on March 9 he had given instructions to stop supplying electricity to Gaza, a week after Israel blocked all aid into the war-ravaged Palestinian territory. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
الطعام من المطبخ الخيري عنوانه "صنع للجميع" (الفرنسية)
A Palestinian woman prepares meals on behalf of a charity kitchen, to distribute to displaced families in Beit Lahia in the northern Gaza Strip, ahead of the iftar fast-breaking meal during the Muslim holy month of Ramadan on March 9, 2025. Israel's energy minister said on March 9 he had given instructions to stop supplying electricity to Gaza, a week after Israel blocked all aid into the war-ravaged Palestinian territory. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
الإرادة الفلسطينية تنطق "لا أحد سيتضور جوعا هنا" والجميع يحاولون بناء حياتهم يوما بعد يوم (الفرنسية)
A Palestinian man sits by his displacement tent across from a queue for hot meals at a charity kitchen in Beit Lahia in the northern Gaza Strip, ahead of the iftar fast-breaking meal during the Muslim holy month of Ramadan on March 9, 2025. Israel's energy minister said on March 9 he had given instructions to stop supplying electricity to Gaza, a week after Israel blocked all aid into the war-ravaged Palestinian territory. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
والحياة ستستمر مهما ادلهم الظلام وأحاط بهم (الفرنسية)