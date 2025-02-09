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بالصور.. ما الرسائل التي توصلها كتائب القسام خلال تسليم الأسرى؟

Palestinian Hamas militants hold hands as members of the Red Cross watch during the handover of Or Levy, Eli Sharabi and Ohad Ben Ami, hostages held in Gaza since the deadly October 7, 2023 attack, as part of a ceasefire and a hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel in Deir Al-Balah in the central Gaza Strip, February 8, 2025. REUTERS/Hatem Khaled
"نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي" كان عنوان كتائب القسام على منصة تسليم الأسرى في دير البلح (رويترز)
9/2/2025-|آخر تحديث: 9/2/202508:11 م (توقيت مكة)

في خطوة تعكس قوة التنظيم والانضباط سلّمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

ونشرت كتائب القسام صورا حصرية لعملية تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين.

وبدأت الصور بقيام أحد مقاتلي القسام بفض خطاب وإبلاغ الأسرى الثلاثة الذين كانوا معه داخل أحد الأنفاق -وهم أوهاد بن عامي، وإيلي شعربي، وأور ليفي- بقرار إطلاق سراحهم.

وعند وصول الأسرى إلى منصة التسليم كانت لحظة انتصار وفرح في دير البلح وسط قطاع غزة، حيث استقبلهم أهالي غزة بالأعلام وشارات النصر المرفرفة.

ومن بين المشاهد المؤثرة حمل مقاتل من كتائب القسام بندقية كانت تعود لجندي من لواء غولاني قتل في معارك طوفان الأقصى، مما يرمز إلى استعادة الكرامة والقوة.

تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى الصهاينة في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى تيلجرام القسام
وسط فرحة وتصفيق استقبل الأسرى الإسرائيليون الثلاثة نبأ الإفراج عنهم (الإعلام العسكري لحركة حماس)
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تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى الصهاينة في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى تيلجرام القسام
من داخل النفق وبتعليمات من المقاتلين بالتحرك للخارج برفقة حراسهم من فرقة الظل خرج الأسرى الإسرائيليون (الإعلام العسكري لحركة حماس)
تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى الصهاينة في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى تيلجرام القسام
وبدا أنهم قطعوا مسافة معقدة وليست قصيرة تحت الأرض (الإعلام العسكري لحركة حماس)
A drone view shows Palestinian Hamas militants parading on the day Or Levy, Eli Sharabi and Ohad Ben Ami, hostages held in Gaza since the deadly October 7, 2023 attack, are released as part of a ceasefire and a hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel in Deir Al-Balah in the central Gaza Strip, February 8, 2025. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
تحرير الأسرى تحت حماية كتائب القسام يعكس قوة التنظيم وانضباطه (رويترز)
Ohad Ben Ami, a hostage held in Gaza since the deadly October 7, 2023 attack, is released by Hamas militants as part of a ceasefire and a hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel in Deir Al-Balah in the central Gaza Strip, February 8, 2025. REUTERS/Ramadan Abed
الأسرى خرجوا من الأنفاق برسالة مفادها أن المقاومة استطاعت إخفاءهم حتى في أصعب الظروف (رويترز)
Eli Sharabi a hostage held in Gaza since the deadly October 7, 2023 attack, is released by Hamas militants as part of a ceasefire and a hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel in Deir Al-Balah in the central Gaza Strip, February 8, 2025. REUTERS/Ramadan Abed TPX IMAGES OF THE DAY
من ظلام الأنفاق خرجوا إلى النور معربين عن غضبهم من الحكومة الإسرائيلية التي وصفوها بالفاشلة (رويترز)
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Palestinian Hamas fighters escort Israeli hostage Or Levy on a stage before handing him over to a Red Cross team in Deir el-Balah, central Gaza, on February 8, 2025, as part of the fifth hostage-prisoner exchange of a fragile ceasefire. The swap comes after US President Donald Trump proposed clearing out the Gaza Strip of its inhabitants and for the United States to take over the Palestinian territory -- a plan that has sparked global uproar and been rejected by Hamas. (Photo by Eyad BABA / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Eyad BABA has been modified in AFP systems in the following manner: [Or Levy] instead of [Eli Sharabi]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.
الأسرى وجهوا الشكر إلى "القسام" خلال مراسم تسليمهم وقالوا إنهم بقوا على قيد الحياة بفضلها (الفرنسية)
Or Levy, Eli Sharabi and Ohad Ben Ami, hostages held in Gaza since the deadly October 7, 2023 attack, are released by Hamas militants as part of a ceasefire and a hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel in Deir Al-Balah in the central Gaza Strip, February 8, 2025. REUTERS/Hatem Khaled
وحدة النخبة القسامية أشرفت على العملية وأوصلت بدورها الأسرى إلى موقع التسليم (رويترز)
البندقية التي كان يحملها مقاتل من القسام اليوم تعود لجندي من لواء "جولاني" قتل في معارك 7 أكتوبر تيلجرام القسام
حمل مقاتل من كتائب القسام بندقية تعود لجندي إسرائيلي من لواء "غولاني" قتل في معارك طوفان الأقصى، في صورة رأى محللون أنها ترمز لاستعادة الكرامة والقوة (الإعلام العسكري)
Hamas fighters secure an area before handing over three Israeli hostages to a Red Cross team in Deir el-Balah, central Gaza, on February 8, 2025. Hamas militants handed over three Israeli hostages on February 8, as part of the fifth exchange under a fragile Gaza ceasefire, with 183 prisoners held by Israel due to be released later in the day. (Photo by Eyad BABA / AFP)
مقاتلو القسام رفعوا راية النصر معبرين عن الفخر والعزيمة (الفرنسية)
A Palestinian girl stands between Hamas fighters as she watches the handover of three Israeli hostages to a Red Cross team in Deir el-Balah, central Gaza, on February 8, 2025. Hamas militants handed over three Israeli hostages on February 8, as part of the fifth exchange under a fragile Gaza ceasefire, with 183 prisoners held by Israel due to be released later in the day. (Photo by Eyad BABA / AFP)
من بين مقاتلي كتائب القسام خرجت الصغيرة بعيون تعكس البراءة والأمان والأمل (الفرنسية)