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بالصور.. عمليات هدم واسعة بالقدس خلال فبراير

فلسطين - القدس - 25.02.2025 - جبل المكبر - حي صري - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت( الركام المتبقي من منزل السيد محمد صري )
الاحتلال ينفذ بشكل شبه يومي عمليات هدم في القدس (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
26/2/2025

شهدت بلدات مدينة القدس المحتلة وأحياؤها منذ مطلع العام الجاري عمليات هدم واسعة لمساكن ومنشآت وممتلكات فلسطينية، في تصعيد ملموس ضد فلسطينيي المدينة.

ومنذ مطلع فبراير/شباط الجاري لا يكاد يخلو يوم من عمليات هدم بجرافات الاحتلال أو بالهدم الذاتي تجنبا لغرامات باهظة قد تفرضها بلدية الاحتلال إن نفذت الهدم بآلياتها.

واليوم هدمت آليات الاحتلال منزلًا قيد الإنشاء في بلدة بيت إجزا شمال غربي القدس المحتلة، كما جرفت أراضي يملكها مقدسي في بلدة بيت إكسا شمال غربي المدينة.

ويوم أمس الثلاثاء هدمت قوات الاحتلال مساكن ومنشآت فلسطينية، بينها مساكن يستخدمها السكان بديلا لمنازلهم المهدومة ومنشآت زراعية وكهوف.

يذكر أن شهر يناير/كانون الثاني الماضي شهد 30 عملية هدم، بينها 17 عملية هدم ذاتية قسرية، وتركزت عمليات الهدم في كل من بلدة سلوان وجبل المكبر وصور باهر التي هُدم فيها مسجد "التقوى"، وهو المسجد الثالث الذي تهدمه جرافات الاحتلال خلال شهرين.

فلسطين - القدس - 25.02.2025 - جبل المكبر - حي صري - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت( جرافة الاحتلال تقوم بهدم منزل يعود للمقدسي محمد صري )
جرافة الاحتلال تقوم بهدم منزل يعود للمقدسي محمد صُري أمس الثلاثاء (الجزيرة)
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فلسطين - القدس - 25.02.2025 - جبل المكبر - حي صري - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت( الركام المتبقي من منزل السيد محمد صري )
الركام المتبقي من منزل المقدسي محمد صُرّي (الجزيرة)
فلسطين - القدس - 25-02-2025- سلوان - حي البستان - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت( غرفة متنقلة تم هدمها من قبل الاحتلال تعود الى المقدسي محمد عايد كانت تؤويه هو وعائلته ، ويذكر أن الاحتلال هدم منزله سابقاً)
غرفة متنقلة هدمها الاحتلال في حي البستان أمس الثلاثاء (الجزيرة)
فلسطين - القدس - 25.02.2025 - اراضي تابعة لشرق العيساوية ( الزعيم ) خلف الجدار - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت ( المغر الاثرية والتاريخية التي هدمها الاحتلال والتي كانت تستعمل حضيرة اغنام ومكان يقي المواطنين من حر الصيف وبرد الشتاء )
كهوف أثرية شملها الهدم في بلدة العيسوية شرق القدس (الجزيرة)
فلسطين - القدس - 25.02.2025 - اراضي تابعة لشرق العيساوية ( الزعيم ) خلف الجدار - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت ( مشهد للادوات الزراعية التي كانت موجودة في بيوت متنقلة تم هدمها وتخريبها من الاحتلال )
أدوات زراعية كانت موجودة في بيوت متنقلة تم هدمها وتخريبها (الجزيرة)
فلسطين - القدس - سلوان - عين اللوزة - 25.02.2025 - خاص الجزيرة نت ( قوات الاحتلال تغلق الطريق امام اخالي سلوان بسبب عملية الهدم بحي البستان )
تعزيزات للاحتلال وإغلاق شوارع في القدس مع كل عملية هدم (الجزيرة)
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فلسطين - القدس - 17.02.2025- جبل المكبر - - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت( طفل من عائلة هلسة يمشي هلى ركام منزل والده )
طفل من عائلة هلسة يمشي على ركام منزل والده المهدوم (الجزيرة)
فلسطين - القدس - 18.02.2025- جبل المكبر - - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت( المقدسي محمد هلسة يقف على ركام منزله ويعاين الاضرار )
المقدسي محمد هلسة يقف على ركام منزله في جبل المكبر ويعاين الأضرار (الجزيرة)