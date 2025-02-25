بالصور.. ويل سميث من هوليوود إلى قمة الويب 2025

حضر ويل سميث أكثر الممثلين تأثيرا في هوليود قمة الويب في الدوحة، الحدث التكنولوجي الأضخم في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي استقطب أكثر من 25 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم.

تميزت القمة بحضور قادة التكنولوجيا ورواد الأعمال، وكان وجود سميث إضافة مميزة للحدث، حيث شارك في مناقشات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والاستدامة.

وحضور سميث في الدوحة يعكس مدى تأثيره وشعبيته، ليست كونه نجم في هوليوود بل أبرز رجال الأعمال فيها.

وبهذا، يواصل ويل سميث رحلته من شاشات السينما إلى منصات الحوار العالمي، مؤكدا أن النجومية ليست فقط في الأضواء، بل في القدرة على إحداث تغيير حقيقي في العالم.