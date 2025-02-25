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تكنولوجيا|الذكاء الاصطناعي|قطر

بالصور.. ويل سميث من هوليوود إلى قمة الويب 2025

مشاركة ويل سميث في قمة الويب
مشاركة ويل سميث في قمة الويب في الدوحة الحدث التكنولوجي الأضخم في الشرق الأوسط وأفريقيا (الجزيرة)
25/2/2025

حضر ويل سميث أكثر الممثلين تأثيرا في هوليود قمة الويب في الدوحة، الحدث التكنولوجي الأضخم في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي استقطب أكثر من 25 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم.

تميزت القمة بحضور قادة التكنولوجيا ورواد الأعمال، وكان وجود سميث إضافة مميزة للحدث، حيث شارك في مناقشات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والاستدامة.

وحضور سميث في الدوحة يعكس مدى تأثيره وشعبيته، ليست كونه نجم في هوليوود بل أبرز رجال الأعمال فيها.

وبهذا، يواصل ويل سميث رحلته من شاشات السينما إلى منصات الحوار العالمي، مؤكدا أن النجومية ليست فقط في الأضواء، بل في القدرة على إحداث تغيير حقيقي في العالم.

مشاركة ويل سميث في قمة الويب
في عالم هوليود يُعتبر ويل سميث واحدا من أبرز الأسماء التي تركت بصمة لا تُنسى (الجزيرة)
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مشاركة ويل سميث في قمة الويب
حضور سميث يعكس مدى تأثيره وشعبيته ليس كونه نجم في هوليوود بل أبرز رجال الأعمال فيها (الجزيرة)
مشاركة ويل سميث في قمة الويب
اشتهر ويل سميث بكونه أصبح مليونيرا قبل بلوغه سن العشرين (الجزيرة)
مشاركة ويل سميث في قمة الويب
مسيرته الفنية بدأت مغني راب وحقق نجاحا كبيرا في التلفزيون والسينما (الجزيرة)
مشاركة ويل سميث في قمة الويب 2025
نجم هوليود قدم نموذجا يحتذى به للشباب الطموحين بفضل نجاحاته المتعددة (الجزيرة)
مشاركة ويل سميث في قمة الويب
القمة تميزت بحضور قادة التكنولوجيا ورواد الأعمال وكان وجود نجم الصف الأول لشباك التذاكر إضافة للحدث (الجزيرة)
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مشاركة ويل سميث في قمة الويب
رؤاه بشأن كيفية استخدام التكنولوجيا لإحداث تغيير إيجابي في الحياة كانت محور حديثه (الجزيرة)
مشاركة ويل سميث في قمة الويب
مشاركة تجاربه الشخصية وكيفية تحقيق النجاح في مختلف المجالات أضاف قيمة كبيرة للنقاشات (الجزيرة)
مشاركة ويل سميث في قمة الويب 2025
من خلال كلمته الملهمة شجع الحضور على مواجهة الفشل كجزء من رحلة النجاح (الجزيرة)
مشاركة ويل سميث في قمة الويب
ويل أكد على أن النجاح الحقيقي يكمن في مساعدة الآخرين مما أثر إيجابيا على روح التعاون بين المشاركين (الجزيرة)