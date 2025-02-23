نائل البرغوثي أقدم أسير في العالم

نائل صالح عبد الله البرغوثي، أقدم أسير سياسي في العالم حسب موسوعة غينيس عام 2009، وأحد رموز الصمود الفلسطيني.

دخل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عامه الـ45 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة.

وتعرض البرغوثي خلالها لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ونُقل مرارا إلى زنازين متعددة فضلا عن العزل الانفرادي، وحُرم من الزيارات العائلية.

وازداد وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية سوءا، خاصة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان من المقرر الإفراج عنه ضمن الدفعة السابعة من اتفاق المرحلة الأولى قبل أن يقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرجاء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بسبب ما زعمه من انتهاكات متكررة من جانب حركة حماس.

وقد استبق الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنه، بمنع زوجته من السفر للقائه، بعد قرار إسرائيل إبعاده إلى الخارج بشكل دائم عند إطلاق سراحه.

وقصة نائل البرغوثي تسلط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين، وتبقى شاهدا حيا على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحقهم.