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سياسة|فلسطين

نائل البرغوثي أقدم أسير في العالم

نائل البرغوثي قضى أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة (الصحافة الفلسطينية)
23/2/2025-|آخر تحديث: 23/2/202510:41 م (توقيت مكة)

نائل صالح عبد الله البرغوثي، أقدم أسير سياسي في العالم حسب موسوعة غينيس عام 2009، وأحد رموز الصمود الفلسطيني.

دخل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عامه الـ45 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة.

وتعرض البرغوثي خلالها لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ونُقل مرارا إلى زنازين متعددة فضلا عن العزل الانفرادي، وحُرم من الزيارات العائلية.

وازداد وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية سوءا، خاصة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان من المقرر الإفراج عنه ضمن الدفعة السابعة من اتفاق المرحلة الأولى قبل أن يقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرجاء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بسبب ما زعمه من انتهاكات متكررة من جانب حركة حماس.

وقد استبق الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنه، بمنع زوجته من السفر للقائه، بعد قرار إسرائيل إبعاده إلى الخارج بشكل دائم عند إطلاق سراحه.

وقصة نائل البرغوثي تسلط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين، وتبقى شاهدا حيا على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحقهم.

البرغوثي ولد في بلدة كوبر قرب رام الله في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1957 وانخرط في خلية للمقاومة منذ شبابه (الصحافة الفلسطينية)
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نائل البرغوثي
اعتُقل لأول مرة عام 1978 عندما كان في الـ19 من عمره وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى 18 عاما (الصحافة الفلسطينية)
نائل البرغوثي
وفي رسائله من السجن أكد أهمية الوحدة الوطنية لتحرير المعتقلين واستعادة الهوية الفلسطينية (مواقع التواصل)
أُفرج عنه عام 2011 ضمن صفقة وفاء الأحرار (صفقة شاليط) ليعود إلى عائلته بعد 33 عاما في الأسر المتواصل (الصحافة الفلسطينية)
نائل البرغوثي وزوجته إيمان نافع
البرغوثي تزوج من إيمان نافع، وهي سجينة سابقة قضت 10 سنوات في سجون الاحتلال (الصحافة الفلسطينية)
نائل البرغوثي
وبعد الإفراج عن نائل فرضت إسرائيل عليه الإقامة الجبرية في بلدته كوبر، وكان يهتم بحديقة منزله (مواقع التواصل)
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نائل البرغوثي
لم يعش الأسير المحرر بالإقامة الجبرية سوى 32 شهرا قبل أن يُعاد اعتقاله وحكمه السابق بالمؤبد عام 2014 (مواقع التواصل)
نائل البرغوثي
البرغوثي تعلم داخل السجن اللغتين العبرية والإنجليزية وبدأ دراسة التاريخ في جامعة القدس المفتوحة عام 2011 (مواقع التواصل)
خلال سنوات أسره الطويلة، فقد والديه دون أن يتمكن من وداعهما، بالإضافة إلى العديد من أقاربه (الصحافة الفلسطينية)
إيمان نافع زوجة الأسير نائل البرغوثي
زوجة نائل عبرت عن حزنها واستيائها من استمرار الظلم بحق زوجها، الذي تجاوز عمره 68 عاما وما زال يتعرض لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي (الصحافة الفلسطينية)