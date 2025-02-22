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أخبار|فلسطين

بالصور.. تفاصيل عملية التبادل السابعة

nsPalestinian children chat as Hamas fighters gather at the site of the handing over of Israeli hostages at the Nuseirat refugee camp in the central Gaza Strip as part of the seventh hostage-prisoner release on February 22, 2025. Hamas's armed wing confirmed it will hand over on February 22 six hostages held alive in the Gaza Strip as part of the ongoing ceasefire deal with Israel. (Photo by Eyad BABA / AFP)
"الأرض تعرف أهلها مِن الأغراب مزدوجي الجنسية" عبارة تصدرت المنصة الرئيسية للتسليم في مخيم النصيرات وسط القطاع (الفرنسية)
22/2/2025

في مشهد مهيب، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن إنجاز عملية تبادل الأسرى السابعة في غزة، حيث تم تسليم 6 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر الدولي.

ويعكس هذا الإنجاز التزام حماس بالاتفاقيات المبرمة، في حين يواصل الاحتلال الإسرائيلي المماطلة في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي لحظة مؤثرة تعكس عمق الإنسانية حتى في أوقات الصراع، قام أحد الأسرى الإسرائيليين بتقبيل رأس مقاتل من كتائب القسام.

وكانت حماس قد أكدت أن تعاملها مع الأسرى يستند إلى تعاليم الدين الإسلامي وقيمه، في الوقت الذي يعاني فيه الأسرى الفلسطينيون من العذاب والقمع في سجون الاحتلال.

A member of the International Red Cross signs documents with a Hamas fighter, on a stage at the site of the handing over of two Israeli hostages in Rafah in the southern Gaza Strip, as part of the seventh hostage-prisoner release on February 22, 2025. Palestinian militants freed two Israeli hostages on February 22, among the last live captives eligible for release under the first phase of a fragile truce that is also expected to see Palestinian prisoners released. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
الصليب الأحمر يوقع على وثائق الاستلام ورسائل قوية من المقاومة للاحتلال خلال العملية (الفرنسية)
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Hamas fighters gather at the site of the handing over of Israeli hostages at the Nuseirat refugee camp in the central Gaza Strip as part of the seventh hostage-prisoner release on February 22, 2025. Hamas's armed wing confirmed it will hand over on February 22 six hostages held alive in the Gaza Strip as part of the ongoing ceasefire deal with Israel. (Photo by Eyad BABA / AFP)
حضور مكثف ومنظم من كافة فصائل المقاومة في مواقع التسليم (الفرنسية)
Israeli hostages Avera Mengistu (4th-R) and Tal Shoham (L) are flanked by Palestinian Hamas fighters as they stand on a stage during their release in Rafah in the southern Gaza Strip on February 22, 2025. Masked militants paraded Tal Shoham and Avera Mengistu on stage in the southern Gazan city of Rafah before handing them over to officials from the Red Cross. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
أفيرا منغيستو (يمين) بعد 10 سنوات من الأسر في غزة ولم يكن ضمن أولويات إسرائيل في أي مفاوضات سابقة (الفرنسية)
تهميش إسرائيل منغيستو الذي ينحدر من أصول إثيوبية اعتبرته عائلته دليلا على سياسة التمييز التي تنتهجها (رويترز)
في النصيرات تم إطلاق سراح عمر شيم توف وإيليا كوهين وعمر وينكرت (رويترز)
People cheer as Israeli hostage Omer Shem Tov waves upon his release in Nuseirat in the central Gaza Strip, as part of the seventh hostage-prisoner release on February 22, 2025. (Photo by Bashar TALEB / AFP)
الأسير عمر شيم طوف ظهر متفاعلا مع أهالي غزة (الفرنسية)
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Omer Shem Tov, Eliya Cohen and Omer Wenkert, hostages held in Gaza since the deadly October 7, 2023 attack, are released as part of a ceasefire and a hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel, in Nuseirat, central Gaza Strip, in this still image taken from a video, February 22, 2025. REUTERS/REUTERS TV
أسير إسرائيلي يقبل رأس أحد عناصر المقاومة الفلسطينية (رويترز)
Flag-clad People Israelis gather at 'Hostages Square' in Tel Aviv, to watch on screen the release of Israeli hostages held by the Palestinian Hamas movement in the Gaza Strip, on February 22, 2025. Hamas's armed wing confirmed it will hand over on February 22 six hostages held alive in the Gaza Strip as part of the ongoing ceasefire deal with Israel. (Photo by Jack GUEZ / AFP)
الإسرائيليون كانوا يراقبون بحذر خلف الشاشات في تل أبيب عملية إطلاق سراح الأسرى (الفرنسية)
مراسم التسليم للصليب الأحمر الدولي جرت بشكل منظم وسط حشد عسكري وشعبي كبير (الجزيرة)
Israeli soldiers stand guard as hostages who were released from captivity in Gaza, as part of hostages-prisoners swap and a ceasefire deal between Hamas and Israel, board a helicopter in Reim, Israel February 22, 2025. REUTERS/Amir Cohen
إسرائيل تسلمت الرهائن وأقلتهم بطائرة هليكوبتر (رويترز)