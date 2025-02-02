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بالصور.. جنين تحت النار

An Israeli military bulldozer digs up a street during a raid in the al-Fara camp for Palestinian refugees, south of Jenin in the occupied West Bank on February 2, 2025. Israeli troops or settlers have killed at least 881 Palestinians, including many militants, in the West Bank since the start of the war in the Gaza Strip, according to the Palestinian health ministry. (Photo by Jaafar ASHTIYEH / AFP)
جنين تحت وطأة الحصار والحياة اليومية تتوقف (الفرنسية)
2/2/2025

تعيش مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة تحت وطأة عدوان إسرائيلي متواصل حيث تتعرض المنازل والبنية التحتية فيها للتدمير.

ومنذ أكثر من أسبوع، تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية، مما أدى إلى تهجير العائلات وتفاقم الوضع الإنساني.

وفي ظل هذا الحصار الخانق، يواجه سكان جنين يوميا تحديات البقاء والصمود، بينما تتصاعد وتيرة العنف والاعتقالات.

وعُرفت جنين بالمدينة العصية على الاحتلال بمقاومتها منذ العصور القديمة، حيث كانت مسرحا للعديد من الصراعات والحروب.

وتأسست المدينة في العصور الكنعانية حوالي 2450 قبل الميلاد، ومرت بفترات ازدهار وانتكاس عبر العصور المختلفة.

وفي العصر الحديث، أصبحت جنين رمزا للصمود الفلسطيني، خاصة خلال الانتفاضة الثانية، حيث شهدت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال.

ورغم كل هذه المعاناة، يظل الأمل حيا في قلوب الفلسطينيين الذين يواصلون التمسك بأرضهم وحقوقهم.

JENIN, WEST BANK - JANUARY 28: Military vehicles are seen on a street as the Israeli raids and attacks on Jenin city and its refugee camp continue in Jenin, West Bank on January 28, 2025. ( Issam Rimawi - Anadolu Agency )
عربات عسكرية للاحتلال تجوب الشوارع الضيقة في جنين تثير الغبار وتزرع الخوف (الأناضول)
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JENIN, WEST BANK - JANUARY 29: Healthcare teams with an ambulance arrive at the scene during an Israeli raid in Jenin, West Bank on January 29, 2025. Israeli raids and attacks on the city of Jenin and the refugee camp in the north of the West Bank continue. ( Issam Rimawi - Anadolu Agency )
مشهد يعكس قسوة الواقع في جنين، حيث تعترض القوات الإسرائيلية حتى سيارات إسعاف الجرحى (الأناضول)
JENIN, WEST BANK - JANUARY 29: A Palestinian woman receives help from medics during an Israeli raid in Jenin, West Bank on January 29, 2025. Israeli raids and attacks on the city of Jenin and the refugee camp in the north of the West Bank continue. ( Issam Rimawi - Anadolu Agency )
النساء في جنين يواجهن واقعا لا يرحم (الأناضول)
Israeli soldiers take up a position during a military raid in the al-Fara camp for Palestinian refugees, south of Jenin in the occupied West Bank on February 2, 2025. Israeli troops or settlers have killed at least 881 Palestinians, including many militants, in the West Bank since the start of the war in the Gaza Strip, according to the Palestinian health ministry. (Photo by Jaafar ASHTIYEH / AFP)
مداهمات لا تتوقف جنوب جنين بالضفة الغربية حيث قتلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 881 فلسطينيا منذ بدء الحرب على غزة (الفرنسية)
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB The body of a Palestinian, 73, killed during an Israeli raid, arrives at a hospital in Jenin, in the Israeli-occupied West Bank, February 2, 2025. REUTERS/Raneen Sawafta
الطائرات الإسرائيلية نفذت غارتين على مدينة جنين أسفرتا عن استشهاد 4 فلسطينيين -بينهم طفل وممرض- وإصابة آخرين (رويترز)
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A woman mourns next to the body of a Palestinian killed during an Israeli raid, in Jenin, in the Israeli-occupied West Bank, February 2, 2025. REUTERS/Raneen Sawafta
عند كل وداع في جنين حزنٌ يخيم على الوجوه (رويترز)
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EDITORS NOTE: Graphic content / Relatives bid farewell to a Palestinian man, recently killed during an Israeli military raid in Jenin in the occupied-West Bank, after Israel gave permission for for bodies kept at a hospital morgue to be buried, on February 2, 2025. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP)
مشاهد مؤلمة على فراق الأهل والأصدقاء (الفرنسية)
Relatives watch over the bodies of two Palestinians lying on the floor in a hospital in Jenin, a day after they were killed when their car was hit by an Israeli strike in the occupied-West Bank city of Qabatiya, on February 2, 2025. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP)
صمت يتحدث والعيون تراقب والحزن يملأ الأجواء (الفرنسية)
Mourners carry the body of a Palestinian man, recently killed during an Israeli military raid in Jenin in the occupied-West Bank, after Israel gave permission for for bodies kept at a hospital morgue to be buried, on February 2, 2025. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP)
القلوب تنبض حزنا لكن الأمل يبقى حيا والفلسطينيون يواصلون التمسك بأرضهم وحقوقهم (الفرنسية)