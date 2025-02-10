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بالصور.. أول كنيسة بروتستانتية في القدس

القدس - ميدان عمر بن الخطاب - مقابل قلعه القدس - كنيسة المسيح - 28.01.2025 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - (جرس الكنيسة )
كنيسة المسيح تأسست في النصف الأول من القرن الـ19 (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
10/2/2025

القدس المحتلة- تقع كنيسة المسيح داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، قرب باب الخليل، وقد شُيّدت لتكون منزلا روحيا لتلاميذ يسوع اليهود، وهي أول كنيسة بروتستانتية في مدينة القدس، وتقع أمام قلعة العسكر العثماني.

تأسست الكنيسة في النصف الأول من القرن الـ19، وافتُتحت عام 1849، وبُنيت بدعم من "جمعية لندن لتعزيز المسيحية بين اليهود"، وهي جمعية تبشيرية تؤمن بأنه من أجل أن يعود المسيح إلى بيت المقدس يجب أن يصبح اليهود مسيحيين.

تميزت الكنيسة بتصميمها البسيط والمتناسب مع المباني المجاورة، إذ بُنيت على الطراز القوطي الجديد، الذي يشبه كنائس العصور الوسطى في بريطانيا، إلا أن تصميمها الداخلي فريد من نوعه، فلا يوجد صليب واحد في زخرفة المبنى.

كما أن واجهة المبنى لا تحتوي على رموز مسيحية علنية، والرموز المسيحية الوحيدة الصريحة في الكنيسة هي نقوش كلمات يسوع وعقيدة الرسل باللغة العبرية على الحائط الشرقي.

تم جلب بنّائين متخصصين في البناء بالحجر من مالطا لبناء الهيكل القوطي الجديد، الذي يحاكي الكنائس الأنجليكانية الأخرى من الناحية المعمارية.

القدس - ميدان عمر بن الخطاب - مقابل قلعه القدس - كنيسة المسيح - 28.01.2025 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - (مشهد عام من باحات مباني الكنيسة ) (1)
شيد الكنيسة بنّاؤون متخصصون في البناء بالحجر من مالطا (الجزيرة)
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القدس - ميدان عمر بن الخطاب - مقابل قلعه القدس - كنيسة المسيح - 28.01.2025 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - (جرس الكنيسة )
الجرس هو الرمز المسيحي الوحيد الظاهر خارج الكنيسة (الجزيرة)
القدس - ميدان عمر بن الخطاب - مقابل قلعه القدس - كنيسة المسيح - 28.01.2025 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - (صورة من داخل باحات الكنيسة ويظهر مبنى قلعه القدس خلف بوابة مدخل الكنيسة )
مشهد من داخل باحات الكنيسة ويظهر مبنى قلعة القدس خلف بوابة مدخل الكنيسة (الجزيرة)
القدس - ميدان عمر بن الخطاب - مقابل قلعه القدس - كنيسة المسيح - 28.01.2025 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - (بوابة لمدخل قاعة الكنيسة في مبنى القنصل سابقا وقد تحول جزء كبير منها لكنيسة )
بوابة تؤدي إلى مدخل قاعة الكنيسة في مبنى القنصل سابقا وقد تحول جزء كبير منها لكنيسة (الجزيرة)
القدس - ميدان عمر بن الخطاب - مقابل قلعه القدس - كنيسة المسيح - 28.01.2025 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - (القاعه الداخلية من مبنى الكنيسة )
القاعه الداخلية من مبنى الكنيسة تخلو من الصلبان والرموز المسيحية (الجزيرة)
القدس - ميدان عمر بن الخطاب - مقابل قلعه القدس - كنيسة المسيح - 28.01.2025 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - ( كان هذا المبنى يستخدم سابقا كبيت صناعي يوفر التدريب والعمل في مختلف المهن، وكان أيضا بمثابة مكاتب
كنيسة المسيح بنيت بفرمان من السلطان العثماني بعد خضوعه لضغط من بريطانيا (الجزيرة)
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القدس - ميدان عمر بن الخطاب - مقابل قلعه القدس - كنيسة المسيح - 28.01.2025 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - ( تم تسمية المبنى على اسم مايكل سولومون ألكسندر، الذي كان أول أسقف بروتستانتي في القدس. قبل بناء الك
واجهة المبنى لا تحتوي على رموز مسيحية علنية (الجزيرة)
القدس - ميدان عمر بن الخطاب - مقابل قلعه القدس - كنيسة المسيح - 28.01.2025 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - (تم تركيب الساعة في القرن التاسع عشر وكان المقصود منها في الأصل أن تكون جزءًا من خطة لتحديث المدينة.
ساعة مثبتة بجدار الكنيسة وضعت في الـ19 (الجزيرة)