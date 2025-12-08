بالصور.. "معرض الميلاد" بالقدس يعود بعد غياب عامين

بعد غياب استمر عامين بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة عادت أجواء عيد الميلاد المجيد إلى مدينة القدس من خلال "معرض الميلاد" الذي ينظمه نادي ليونز في القدس.

وضم المعرض 62 مشروعا رياديا، وتوزع الرياديون على قاعات فندق أمباسادور في حي الشيخ جرّاح بالقدس، وتنوعت مشاريعهم بين المأكولات والأشغال اليدوية المختلفة، بالإضافة إلى مستحضرات العناية بالبشرة والتجميل.

وقال القائمون على المعرض للجزيرة نت إن الهدف من تنظيمه هو إنعاش مدينة القدس، ومساعدة الرياديين على الاستمرار في مشاريعهم، والاستفادة من موسم الميلاد الذي يتبادل خلاله مسيحيو المدينة الهدايا.

وشهد البازار إقبالا من المقدسيين المتعطشين للفرح ولأجواء الأعياد الغائبة عن مدينتهم المقدسة منذ عامين.