بالصور.. "معرض الميلاد" بالقدس يعود بعد غياب عامين

_2-جانب من افتتاح معرض الميلاد في فندق أمباسادور في حي الشيخ جراح بالقدس اليوم (الجزيرة نت)
القائمون على المعرض قالوا إن الهدف من تنظيمه هو إنعاش مدينة القدس ومساعدة الرياديين على الاستمرار في مشاريعهم (الجزيرة)

الجزيرة نت- خاص

Published On 8/12/2025
آخر تحديث: 11:53 (توقيت مكة)

بعد غياب استمر عامين بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة عادت أجواء عيد الميلاد المجيد إلى مدينة القدس من خلال "معرض الميلاد" الذي ينظمه نادي ليونز في القدس.

وضم المعرض 62 مشروعا رياديا، وتوزع الرياديون على قاعات فندق أمباسادور في حي الشيخ جرّاح بالقدس، وتنوعت مشاريعهم بين المأكولات والأشغال اليدوية المختلفة، بالإضافة إلى مستحضرات العناية بالبشرة والتجميل.

وقال القائمون على المعرض للجزيرة نت إن الهدف من تنظيمه هو إنعاش مدينة القدس، ومساعدة الرياديين على الاستمرار في مشاريعهم، والاستفادة من موسم الميلاد الذي يتبادل خلاله مسيحيو المدينة الهدايا.

وشهد البازار إقبالا من المقدسيين المتعطشين للفرح ولأجواء الأعياد الغائبة عن مدينتهم المقدسة منذ عامين.

تحف تراثية ضمن زوايا معرض الميلاد (الجزيرة)
مشروع "شفاف" للرسم على الزجاج والخشب ضمن المشاريع الريادية المشاركة في معرض الميلاد (الجزيرة)
حلي تراثية مصنوعة يدويا ضمن المنتوجات التي عُرضت في معرض الميلاد (الجزيرة)
جانب من المنتوجات اليدوية التي طغى عليها طابع عيد الميلاد (الجزيرة)
مجموعة من المنتوجات ضمن مشروع "شفاف" للرسم على الزجاج والخشب (الجزيرة)
التطريز التراثي الفلسطيني اليدوي كان جزءا من معرض الميلاد (الجزيرة)
زوار معرض الميلاد يتنقلون بين محطاته الـ62 (الجزيرة)
زينة عيد الميلاد المجيد التي صُنعت يدويا بأيدي الرياديين (الجزيرة)
منتوجات يدوية مزينة بأسماء مدن فلسطينية ضمن المشاريع المشاركة في معرض الميلاد (الجزيرة)
لوحات يدوية رُسمت عليها خريطة فلسطين ضمن معروضات فعالية معرض الميلاد (الجزيرة)