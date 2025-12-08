بالصور

ثقافة|فلسطين

بالصور.. سباق لإعادة فتح مدارس غزة

(FILES) Palestinian pupils attend a class at a school set up by the Mayasem Association for Culture with UNICEF support, at a displacement camp in the al-Qarara area of Khan Yunis in the southern Gaza Strip on October 7, 2025.
تلاميذ فلسطينيون في مدرسة أنشأتها جمعية مياسم للثقافة بدعم من اليونيسيف في مخيم للنازحين بمنطقة القرارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة (الفرنسية)
Published On 8/12/2025
|
آخر تحديث: 13:21 (توقيت مكة)

حفظ

أكثر من 600 ألف طفل فلسطيني في غزة فاتتهم فرصة الذهاب إلى المدرسة خلال العامين الماضيين.

وبدلاً من الدراسة والتواصل الاجتماعي، اضطر هؤلاء الأطفال إلى النزوح مراراً وتكراراً، والفرار من الغارات الجوية والقصف، وغالباً ما قضوا أيامهم في البحث عن الماء والغذاء لأسرهم.

ومع صمود وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، إلى حد كبير، يعمل المسؤولون الإنسانيون الآن بشكل محموم لإعادة فتح العشرات من المدارس المؤقتة.

وقال المتحدث باسم اليونيسيف جون كريكس إنه من الضروري عودة الأطفال إلى الفصول الدراسية في أقرب وقت ممكن، ليس فقط من أجل التعليم الأساسي، ولكن أيضًا من أجل صحتهم العقلية.

تُقدّر اليونيسيف أن أكثر من 630 ألف طفل فلسطيني فاتتهم فرصة الالتحاق بالمدارس خلال حرب إسرائيل على غزة، وقال كريكس إنه حتى الآن لم يتمكن سوى حوالي 100 ألف طفل من العودة إلى مدارسهم.

وبشكل منفصل، تقدم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعض التعليم من خلال المعلمين المتعاقدين لنحو 40 ألف طالب.

لقد تحولت معظم المدارس التي تديرها الأونروا، والتي كانت تخدم نصف أطفال غزة قبل الحرب، إلى ملاجئ للنازحين منذ ذلك الحين.

يُعدّ نقص المساحة عائقًا رئيسيًا، فقد دُمرت عشرات المدارس أو تضررت بشدة، ولا يزال العديد منها يُستخدم كملاجئ للفلسطينيين الذين نزحوا مرارًا وتكرارًا.

حتى خلال أشد المعارك ضراوة، كانت هناك بعض الجهود في مخيمات النازحين والمجتمعات المحلية لمنع الأطفال من التخلف عن الركب، وحتى مع معاناة الجميع من القصف وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الغذاء والمياه والأدوية.

ومع ذلك، كانت الدروس متقطعة، وأبقت بعض الأسر أطفالها قريبين منها، غير راغبة في المخاطرة بالسماح لهم بحضور الدروس خوفا على سلامتهم.

إعلان

وتقول وكالات الأمم المتحدة إنها تُكافح لتقييم الأضرار وتحديد التكاليفـ، وبما أن وقف إطلاق النار لا يزال في مراحله الأولى، لم تبدأ إعادة إعمار غزة بعد، ويقول خبراء الأمم المتحدة إن العملية قد تستغرق سنوات وتكلف حوالي 70 مليار دولار.

(FILES) Palestinian children attend a class in the historic "Al-Kamaliya al-Othmanya" school in Gaza City's Old Town, as part of a volunteer initiative organized by displaced teachers, in Gaza City on November 2, 2025.
أطفال فلسطينيون يحضرون فصلا دراسيا في مدرسة "الكماليات العثمانية" التاريخية في البلدة القديمة بمدينة غزة، كجزء من مبادرة تطوعية نظمها معلمون نازحون، في مدينة غزة في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2025 (الفرنسية)
إعلان
(FILES) Palestinian pupils attend a drawing class at a school set up by the Mayasem Association for Culture with UNICEF support, at a displacement camp in the al-Qarara area of Khan Yunis in the southern Gaza Strip on October 7, 2025.
تلاميذ فلسطينيون في مدرسة أنشأتها جمعية مياسم للثقافة بدعم من اليونيسيف في مخيم للنازحين بمنطقة القرارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة (الفرنسية)
تحرير العويني (33 عاما) تحمل شهادات ابنتها قبل الحرب داخل فصل دراسي تعيش فيه مع أطفالها الآن في خان يونس (أسوشيتد برس)
تحرير العويني ترتب البطانيات داخل أحد الفصول الدراسية في مدرسة تعرضت للقصف في يوليو/تموز 2024 في خان يونس (أسوشيتد برس)
فصل دراسي داخل خيمة أقيمت على الشاطئ في خان يونس (أسوشيتد برس)
طلاب المرحلة الثانوية الفلسطينية يعودون إلى صفوفهم في مدرسة كاميليا في البلدة القديمة بمدينة غزة (أسوشيتد برس)
إعلان
طلاب المدارس الثانوية في مدرسة كاميليا (أسوشيتد برس)
تقدر اليونيسيف أن أكثر من 630 ألف طفل فلسطيني تلقوا تعليمهم خلال حرب إسرائيل على غزة (أسوشيتد برس)
تاجة الهندية (14 عاما) وشقيقتها ريماس الهندية (15 عاما) داخل تملآن خزانات المياه بمدرسة قُصفت في يوليو/تموز 2024 في خان يونس (أسوشيتد برس)
أطفال أثناء فصل دراسي داخل خيمة (أسوشيتد برس)