أول متحف عربي مكرّس لتخليد إرث الفنان مقبول فدا حسين

الدوحة- كشفت مؤسسة قطر عن "لوح وقلم: متحف مقبول فدا حسين"، المعلم الثقافي الجديد في المدينة التعليمية، الذي يخلد الإرث الإبداعي لأحد أبرز رموز الفن الحديث في العالم، الفنان الهندي الراحل مقبول فدا حسين.

وجرى افتتاح المتحف بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر الشيخة موزا بنت ناصر، خلال حفل شهد مشاركة نخبة من الخبراء وجامعي الأعمال الفنية من مختلف دول العالم. واصطحب الحفل ضيوفه في جولة عبر محطات بارزة من حياة الفنان، مسلطا الضوء على رموزه البصرية واللحظات التاريخية التي رسمت ملامح رؤيته الفنية.

يضم المتحف أكثر من 150 عملا فنيا ومقتنى شخصيا لحسين تحت رعاية مؤسسة قطر، وقد أُطلق رسميا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني قبل افتتاحه للجمهور بيوم واحد. وكُشف خلال الحفل عن الرسم الأولي الذي وضعه الفنان لتصميم المتحف، والذي حولته مؤسسة قطر إلى بناء متكامل أنجزه المعماري مارتاند خوسلا، ليحمل المتحف اسم حسين، وتروي أروقته قصته.

وفي كلمة ألقتها صاحبة السمو خلال الافتتاح، قالت: "كان مقبول فدا حسين أحد صناع الجمال، وقد تجاوزت أعماله الفنية الحدود وربطت بين الثقافات والتواريخ والهويات. ويسعدني اليوم أن أساهم في تحقيق حلم الفنان الراحل طيب الذكر بافتتاح متحف مقبول فدا حسين، لوح وقلم، ليكون صرحا جديدا يشمخ في المدينة التعليمية، يعرض صفحات من حياته ونماذج من أعماله".

فضاء للتعلم والحوار الثقافي

أنشئ المتحف ليكون مساحة للتعلم والاكتشاف، ونافذة على عالم الفنان الذي صاغ رؤيته عبر اللوحات والأفلام والصور الفوتوغرافية والأعمال المنسوجة. وتعرض قاعاته مجموعة حصرية تظهر لأول مرة، إلى جانب مقتنيات شخصية ومقابلات واقتباسات تكشف جانبا من فلسفته الفنية.

وتسلط المقاربة التنظيمية للمتحف الضوء على الجذور الثقافية والسرديات التاريخية في العالم العربي وشبه القارة الهندية، والتي أسهمت في تشكيل لغة حسين البصرية.

استلهام الحضارة العربية

ويحتضن المتحف عددا من اللوحات التي استلهمها الفنان من التاريخ والحضارة العربية، من بينها 35 لوحة أنجزها قبل وفاته عام 2011. كما تعرض مؤسسة قطر تحفته "سيروا في الأرض" التي اكتملت عام 2019، وتحتفي برحلة التقدم الإنساني عبر العصور.

وتظهر في المعروضات أيضا آثار تفاعل حسين مع الرموز الإسلامية والتقاليد الفنية المحلية، التي كان لها دور مؤثر في تشكيل مسيرته الإبداعية.

جولة داخل المتحف

عقب الافتتاح، قامت رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر بجولة في صالات العرض التي تستعرض مراحل تطور تجربة الفنان، بما في ذلك أعمال تعكس اهتمامه بالفلسفة والإيمان وسعيه لإيجاد الوحدة في التنوع، إضافة إلى ارتباطه بجذوره اليمنية وتأثره بالحضارة العربية. واختتم الحفل بمأدبة عشاء في قاعة "سيروا في الأرض"، إحدى أبرز قاعات المتحف.

ويعكس المتحف إيمان مؤسسة قطر بقوة الفن في إيقاد جذوة الفضول والخيال والإلهام، وفي تحفيز الحوار، وتوسيع الآفاق لتعميق فهمنا للعالم من حولنا. ويمثل إضافة قيمة للمحفظة الفنية لمؤسسة قطر التي تضم أكثر من 100 عمل فني في رحاب مدينتها التعليمية ليتسنى للجميع مشاهدتها والتفاعل معها والاستمتاع بها.

مرافق وجولات للزوار

يوفر المتحف مرافق متنوعة تشمل مقهى ومتجر هدايا ومكتبة وركنا للإبداع، إلى جانب قاعة مخصصة للمحاضرات والفعاليات الثقافية.

ويستقبل الزوار من السبت إلى الخميس بين العاشرة صباحا والخامسة مساء، وفي الجمعة من الواحدة والنصف ظهرا إلى السابعة والنصف مساء، بينما يغلق أبوابه أيام الاثنين والعطلات الرسمية.

ويسمح بالتصوير داخل المتحف دون استخدام الفلاش، كما تتوفر جولات إرشادية بالعربية والإنجليزية، على أن تطلق الجولات الصوتية في عام 2026.