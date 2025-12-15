بالصور

ثقافة|ليبيا

بالصور.. إعادة افتتاح المتحف الوطني الليبي بعد 14 عاما من الإغلاق

People look on as fireworks light up the sky over the historic Red Castle (As-Saraya al-Hamra) during the reopening ceremony of the National Museum in the Libyan capital Tripoli on December 12, 2025.
احتفال بإعادة افتتاح المتحف الوطني الليبي في طرابلس (الفرنسية)
Published On 15/12/2025
آخر تحديث: 18:18 (توقيت مكة)

شهدت ليبيا إعادة افتتاح المتحف الوطني الليبي في طرابلس، وكان يعرف سابقا باسم "السراي الحمراء"، مما يسمح للجمهور بالاطلاع على بعض أروع الكنوز التاريخية في البلاد لأول مرة منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي.

وأُغلق المتحف، وهو الأكبر في ليبيا، في 2011 خلال الثورة ضد معمر القذافي الذي حكم البلاد مدة طويلة وألقى خطابا ناريا ذات مرة عند أسوار المتحف.

وتبلغ مساحة قاعات العرض في المتحف، الذي بني في ثمانينيات القرن الماضي، 10 آلاف متر مربع، تتوزع فيها لوحات فسيفساء وجداريات ومنحوتات وعملات وقطع أثرية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وتمتد عبر العصور الرومانية واليونانية والإسلامية في ليبيا.

TOPSHOT - This areal picture shows celebrations during the reopenning ceremony of the National Museum housed at the historic Red Castle (As-Saraya al-Hamra) in the Libyan capital Tripoli on December 12, 2025.
جانب من الاحتفالات خلال حفل إعادة افتتاح المتحف الوطني (السراي الحمراء) التاريخي بالعاصمة الليبية طرابلس (الفرنسية)
Libya's Prime Minister Abdul Hamid Dbeibeh visits the National Museum, the largest in Tripoli, following its reopening after nearly 14 years of closure, in Tripoli, Libya, December 12, 2025. Libyan Government Platform/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
رئيس جكومة الوحدة الوطنية عبد الحكيم الدبيبة: "إعادة افتتاح المتحف الوطني ليست لحظة ثقافية، بل هي شهادة حية على أن ليبيا تبني مؤسساتها" (رويترز)
Statues are displayed inside the National Museum, the largest in Tripoli, following its reopening after nearly 14 years of closure, in Tripoli, Libya, December 12, 2025. Libyan Government Platform/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
تماثيل معروضة في المتحف الوطني الليبي (رويترز)
A stone relief is displayed inside the National Museum, the largest in Tripoli, following its reopening after nearly 14 years of closure, in Tripoli, Libya, December 12, 2025. Libyan Government Platform/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
عرض نقش حجري داخل المتحف الوطني الليبي (الفرنسية)
Libya's Prime Minister Abdul Hamid Dbeibeh visits the National Museum, the largest in Tripoli, following its reopening after nearly 14 years of closure, in Tripoli, Libya, December 12, 2025. Libyan Government Platform/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في يوم إعادة افتتاح المتحف (رويترز)
Actors perform during the reopening ceremony of the National Museum housed at the historic Red Castle (As-Saraya al-Hamra) in the Libyan capital Tripoli on December 12, 2025.
الاحتفال استحضر محطات تاريخية مختلفة من تاريخ ليبيا (الفرنسية)
TOPSHOT - An actor performs during the reopening ceremony of the National Museum housed at the historic Red Castle (As-Saraya al-Hamra) in the Libyan capital Tripoli on December 12, 2025.
عرض الافتتاح تضمن سردا بصريا وفنيا قُدم على شكل محطات متتابعة عكست مكونات المتحف وقطاعات عرضه (الفرنسية)
TOPSHOT - An actor performs during the reopening ceremony of the National Museum housed at the historic Red Castle (As-Saraya al-Hamra) in the Libyan capital Tripoli on December 12, 2025.
من الفعاليات الاحتفالية بإعادة افتتاح المتحف الوطني الليبي (الفرنسية)
An actor performs during the reopening ceremony of the National Museum housed at the historic Red Castle (As-Saraya al-Hamra) in the Libyan capital Tripoli on December 12, 2025.
المتحف يساهم في التعريف بالمحطات التاريخية المختلفة التي عاشتها ليبيا (الفرنسية)