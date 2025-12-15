بالصور.. إعادة افتتاح المتحف الوطني الليبي بعد 14 عاما من الإغلاق

شهدت ليبيا إعادة افتتاح المتحف الوطني الليبي في طرابلس، وكان يعرف سابقا باسم "السراي الحمراء"، مما يسمح للجمهور بالاطلاع على بعض أروع الكنوز التاريخية في البلاد لأول مرة منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي.

وأُغلق المتحف، وهو الأكبر في ليبيا، في 2011 خلال الثورة ضد معمر القذافي الذي حكم البلاد مدة طويلة وألقى خطابا ناريا ذات مرة عند أسوار المتحف.

وتبلغ مساحة قاعات العرض في المتحف، الذي بني في ثمانينيات القرن الماضي، 10 آلاف متر مربع، تتوزع فيها لوحات فسيفساء وجداريات ومنحوتات وعملات وقطع أثرية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وتمتد عبر العصور الرومانية واليونانية والإسلامية في ليبيا.