متاحف قطر تحتفي بالمعماري "آي. إم. باي" عبر معرضين مخصصين لحياته وإرثه المعماري

احتفاء بالإرث الاستثنائي للمعماري العالمي "آي. إم. باي"، مصمم متحف الفن الإسلامي، افتتحت متاحف قطر معرضين كبيرين مخصصين لحياته ومسيرته.

افتتحت المعرضين رئيس مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، بحضور نجل المعماري (ساندي باي) وعدد من زملائه السابقين الذين عملوا معه على تصميم متحف الفن الإسلامي.

المعرض الأول، بعنوان "آي. إم. باي: العمارة تُشكّل الحياة"، يُقام في "جاليري متاحف قطر-الرواق" بالشراكة مع متحف "M+" في هونغ كونغ.

يُعد هذا المعرض أول استعراض شامل لحياة باي، ويضم أكثر من 400 قطعة نادرة، تشمل رسومات ونماذج لمشاريعه الشهيرة حول العالم، مثل هرم اللوفر ومتحف الفن الإسلامي.

أما المعرض الثاني، فيُقام في متحف الفن الإسلامي بعنوان "آي. إم. باي وتصميم متحف الفن الإسلامي: من المربّع إلى المثمّن ومن المثمّن إلى الدائرة". ويركز هذا المعرض بشكل خاص على الرحلة الإبداعية وراء تصميم تحفة الدوحة المعمارية، ويعرض وثائق ورسومات أصلية، يُكشف عن الكثير منها لأول مرة، توثق سعي باي لاستخلاص "جوهر العمارة الإسلامية".

آي. إم. باي: العمارة تُشكّل الحياة

يُنظَّم معرض "آي. إم. باي: العمارة تُشكّل الحياة" بالشراكة مع متحف الثقافة البصرية "M+" في هونغ كونغ، وهو معرض متنقل حط الرحال في فضاء الرواق، ويُعدّ أول معرض استعادي شامل مكرّس لحياة المعماري آي. إم. باي وممارساته الإبداعية. كما يجمع المعرض أكثر من 400 قطعة من المعروضات تحت سقف واحد، تتنوّع بين رسومات، ونماذج معمارية، وصور فوتوغرافية، وأفلام، ووثائق أرشيفية نادرة، كلها أصلية، ليقدّم رؤية متكاملة لممارساته الفريدة، ويضع مشاريعه المعمارية في حوارٍ مع المسارات الاجتماعية والثقافية والذاتية، مبرزا كيف تتداخل العمارة مع الحياة وتعبّر عنها في آنٍ واحد.

يُقدَّم هذا المعرض في 6 أقسام موضوعية هي كالآتي: أسس باي العابرة للثقافات، والعقارات وإعادة تطوير المدن، والفن والطابع المدني، والسلطة والسياسة والرعاية، والابتكار في المواد والبنية، وإعادة تفسير التاريخ من خلال التصميم.

ومن أهم المشاريع المعمارية التي يتناولها المعرض: المبنى الشرقي للمعرض الوطني للفنون في واشنطن العاصمة، وتحديث متحف اللوفر الكبير في باريس، وبرج بنك الصين في هونغ كونغ، ومتحف الفن الإسلامي في الدوحة، الذي يُعدّ آخر تحف باي المعمارية رمزا خالد الأثر في تطور المشهد الثقافي في قطر.

نظم المعرض متحف الثقافة البصرية "M+"، ويأتي بتقييم فني لشيرلي سوريا، القيّم الفني للتصميم والعمارة في متحف الثقافة البصرية "M+"، وأريك تشين، مدير مؤسسة زها حديد في لندن. ويستند المعرض إلى 7 أعوام من البحث التي أجراها متحف الثقافة البصرية "M+"، ويصل إلى الدوحة بعد عرضين ناجحين في هونغ كونغ (يونيو/حزيران 2024) وشنغهاي (أبريل/نيسان 2025).

آي. إم. باي وتصميم متحف الفن الإسلامي: من المربع إلى المثمن ومن المثمن إلى الدائرة

‏أما في متحف الفن الإسلامي، فيستقبل معرض "إي. إم. باي وتصميم متحف الفن الإسلامي" الجمهور، مسلطا الضوء على الرحلة الإبداعية وراء واحد من أكثر التحف المعمارية شهرة في القرن الـ21. يأتي المعرض بتنظيم مشترك بين متحف الفن الإسلامي ومتحف مطاحن الفن والرواق، ويتتبع تكليف باي بتشييد المتحف من قبل صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسعيه لاستخلاص "جوهر العمارة الإسلامية".

ويضم المعرض رسومات، ونماذج معمارية، وصورا فوتوغرافية مبكرة، ووثائق أرشيفية، كلها أصلية، يُعرض الكثير منها لأول مرة للجمهور، ليُعيد تتبع عملية باي في تحويل قرون من التقاليد إلى تحفة معمارية حديثة.

يأتي المعرض بتقييم فني لأوريليان ليمونييه، قيّم متحف مطاحن الفن للعمارة والتصميم والحدائق، وزميلته في المتحف نفسه زهرة خان، قيّم الفن الحديث والمعاصر، بتعاون وثيق مع الدكتورة منية شخاب أبو دية، نائب مدير متحف الفن الإسلامي للشؤون المتحفية. ويمتد المعرض عبر 7 أقسام، بدءا من مسابقة العمارة الدولية لعام 1997 وصولا إلى افتتاح متحف الفن الإسلامي عام 2008، وما خلّفه من تأثير دائم على الدوحة وخارجها.

وبالتزامن مع المعرضين، سيُطلق برنامج جديد بعنوان "العمارة والتصميم- تحويل الرؤية إلى حوار عالمي" في سلسلة من البرامج التي تُشكّل منصة متاحف قطر الجديدة للنقاش وتبادل الأفكار في المجال المعماري. ويضم البرنامج باقة متنوعة من الندوات، وورشات العمل، والشراكات الأكاديمية، يقدمها معماريون ومصممون عالميون، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين من المنطقة.

وستُقام الأنشطة المصاحبة في كل من متحف الفن الإسلامي وفضاء الرواق، وتشمل جولات برفقة قيمي المعرض، وورشات عمل تفاعلية، وفعاليات عائلية، وأنشطة تعليمية تهدف إلى إشراك الزوار من جميع الأعمار. تسهم هذه البرامج في تعزيز تقدير الجمهور للعمارة كلغة عالمية، لغة توضح أعمال باي قدرتها على مد الجسور بين الثقافات والتاريخ والمجتمعات.

يُقدَّم كل من معرض "آي. إم. باي: العمارة تُشكل الحياة" ومعرض "آي. إم. باي وتصميم متحف الفن الإسلامي: من المربع إلى المثمن ومن المثمن إلى الدائرة" ضمن فعاليات حملة "أمة التطور"، وهي حملة تستمر 18 شهرا تُكرّم المسيرة الثقافية لقطر على مدار الخمسين عاما الماضية، منذ تأسيس متحف قطر الوطني.

وبتنظيم "قطر تُبدِع"، الحركة الوطنية التي تُرسّخ مكانة قطر كمركز عالمي للفن والثقافة والإبداع، تُسلّط حملة "أمة التطور" الضوء على المحطات الثقافية للدولة وتطلعاتها المستقبلية. ويُقام المعرضان ضمن إطار مبادرة الأعوام الثقافية التي تحتفي برؤية المعماري باي العابرة للثقافات، حيث يُمثّل متحف الفن الإسلامي في الدوحة الذي صممه رمزا للتبادل الثقافي بين قطر والعالم.