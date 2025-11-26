فن الحمالين القديم في إسطنبول ينجو من التحديات الحديثة في تركيا

في شوارع إسطنبول التركية، يجوب الحمّالون -وهم رجال يحملون أكياسا ضخمة ملفوفة بالبلاستيك الأبيض على ظهورهم أو يدفعونها بعربات يدوية- أزقة المدينة كخيوط خفية لكنها أساسية في نسيجها الثقافي العريق.

يُعرف هذا العمل في التركية باسم "الحمّالية" (Hamallık)، وهو مهنة ضاربة الجذور في التاريخ، امتدّت من العهد العثماني حتى يومنا هذا.

وتزدهر هذه المهنة خصوصا في المراكز التجارية التاريخية لإسطنبول، مثل السوق المصري والبازار الكبير وحي إمينونو، حيث تنتشر المباني التجارية التقليدية التي تحتضن ورشا لصناعة المجوهرات والمنسوجات وسلعٍ أخرى متنوعة.

ورغم تغير الزمن، لا تزال الحاجة إلى الحمّالين قائمة، إذ إن كثيرا من هذه الخانات تفتقر إلى المصاعد الحديثة وتقع في أزقة ضيقة لا يمكن للسيارات النفاذ إليها. وفي منطقة إمينونو تحديدا، تزيد قيود المرور النهارية من أهمية وجودهم.

ويستخدم الحمّالون "السَّمَر"، وهو حزام تقليدي مصنوع من الخشب والجلد يُربط على الظهر، لحمل البضائع التي قد يتراوح وزنها بين 200 و300 كيلوغرام، وينقلونها صعودا حتى الطابق الخامس من الخان. وغالبا ما يُورَّث هذا الحزام من الأب إلى الابن، في دلالة على الطابع الوراثي للمهنة التي لا تزال حكرا تقريبا على الرجال، إذ نادرا ما تُمارسها النساء.

ويعمل الحمّالون ضمن نظام تنظيمي يشرف عليه مسؤولون يوزعون العمل بعدالة، ويتقاضى كل عامل أجره اليومي وفقا لعدد الأحمال ووزنها.

وتتطلب هذه المهنة قوة بدنية هائلة وقدرة عالية على التحمل، مما يجعل الانضمام إليها مقتصرا على من يستطيع مجابهة متطلباتها الشاقة. ومع ذلك، يعتز الحمّالون بعملهم اعتزازا كبيرا، ويُحسنون اختيار من يلتحق بصفوفهم ليواصلوا هذا الإرث الإنساني العريق.

يقول عمر أوكان، البالغ من العمر 60 عاما، إنه يعمل حمّالا منذ 30 عاما، ويحمل يوميا على ظهره أكثر من 500 كيلوغرام من البضائع.

إعلان

ورغم قسوة المهنة، فإنها لا توفر أي ضمانات اجتماعية. يوضح أوكان أن معظم الحمّالين لا يتمتعون بالتأمين الصحي، ولا يتقاضون أي دخل في حال المرض أو الإصابة. كما أن فرص العمل بدأت تتراجع مع انتقال كبار التجّار وتجار الجملة من منطقة إمينونو التي يعمل فيها إلى مناطق أخرى.

ويقول بأسى: "في بعض الأيام نعود إلى بيوتنا دون أن نكسب ليرة واحدة".

أوكان ورث المهنة عن جده، ويُبدي اعتزازا كبيرا بعمله رغم شعوره أحيانا بأن المجتمع لا يقدّر جهده كما ينبغي.

ويضيف متحسرا: "حين بدأت هذه المهنة، كان الناس يكنّون لنا احتراما كبيرا، أما اليوم، فلا أحد في تركيا يحترم الآخر".