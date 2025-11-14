بالصور.. امتزاج التراث والنقاش والتحليل بملتقى الحوار الوطني الفلسطيني بإسطنبول

انطلقت صباح اليوم الجمعة فعاليات ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث الذي ينظمه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج تحت شعار "وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة الإبادة والتهجير"، بمشاركة واسعة من شخصيات فلسطينية مختلفة، إضافة إلى أكاديميين وإعلاميين من 28 دولة، وذلك على مدار يومين في مدينة إسطنبول التركية.

وشهد الملتقى عددا من الفعاليات المصاحبة مثل معرض الملابس الفلسطينية التراثية، ومعرض الصور التي تؤرخ للمعاناة التي عاشها الفلسطينيون منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي، وضم الملتقى كذلك عددا من المشغولات اليدوية التي تعبر عن الهوية الفلسطينية، وترسم ملامح الذاكرة الممتدة في التاريخ والتي يحملها معه الفلسطيني حيث وُجد.