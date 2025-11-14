بالصور

بالصور.. امتزاج التراث والنقاش والتحليل بملتقى الحوار الوطني الفلسطيني بإسطنبول

_من فعاليات ملقتى الحوار الوطني الثالث - نوفمبر 2025 بمدينة أسطنبول -9

أحمد حافظ

Published On 14/11/2025
آخر تحديث: 18:29 (توقيت مكة)

انطلقت صباح اليوم الجمعة فعاليات ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث الذي ينظمه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج تحت شعار "وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة الإبادة والتهجير"، بمشاركة واسعة من شخصيات فلسطينية مختلفة، إضافة إلى أكاديميين وإعلاميين من 28 دولة، وذلك على مدار يومين في مدينة إسطنبول التركية.

وشهد الملتقى عددا من الفعاليات المصاحبة مثل معرض الملابس الفلسطينية التراثية، ومعرض الصور التي تؤرخ للمعاناة التي عاشها الفلسطينيون منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي، وضم الملتقى كذلك عددا من المشغولات اليدوية التي تعبر عن الهوية الفلسطينية، وترسم ملامح الذاكرة الممتدة في التاريخ والتي يحملها معه الفلسطيني حيث وُجد.

فكرة ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني انطلقت عام 2023، بهدف أن يكون منصة حوار حرة لجميع الطيف الفلسطيني ومساحة واسعة للتعبير عن آرائهم مهما كان انتماؤهم السياسي أو الفصائلي (الجزيرة)
إقبال كبير كان واضحا منذ لحظات تسجيل المشاركين في ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني في دورته الثالثة صباح اليوم الجمعة، بمشاركة شخصيات فلسطينية جاؤوا من 28 دولة حول العالم (الجزيرة)
الكوفية الفلسطينية برمزيتها التاريخية كانت حاضرة في جميع أركان الملتقى، وحرص جميع الحضور على ارتدائها تمسكا بالهوية الفلسطينية (الجزيرة)
ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني شهد في بدايته وقوف جميع الحضور للاستماع إلى النشيد الوطني الفلسطيني الذي يقول في مطلعه: :فدائي فدائي فدائي يا أرضي يا أرض الجدود" (الجزيرة)
ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني يضم 7 ورشات نقاشية، بحضور أكثر من 220 مشاركا، بهدف إطلاق مبادرات قابلة للتنفيذ على الأرض، وبما يعكس الموقف الشعبي الفلسطيني الموحد تجاه الأحداث الجارية (الجزيرة)
رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج منير شفيق يقف أمام معرضا للمشغولات اليدوية الفلسطينية الذي ينظم على هامش ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث (الجزيرة)
لم تكن "غزة" حاضرة فقط في المناقشات والجلسات الحوارية، بل كانت ثيمة ساطعة في الكثير من المشغولات اليدوية الفلسطينية وبما يعكس تجذرها في الوجدان الفلسطيني كله (الجزيرة)
رمزية قبة الصخرة بالسجد الأقصى لا تغيب عن الذاكرة الفلسطينية خاصة والإسلامية عامة، ولم يغب هذا العمل عن الأعمال اليدوية التي حاكتها الأنامل الفلسطينية وعرضت في معرض على هامش فعاليات ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث (الجزيرة)
ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث شهد ضمن فعالياته معرضا للصور التي تجسد المأساة الفلسطينية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وما زال، ويرصد المعرض ألوانا من النكبات التي تعرض لها الإنسان الفلسطيني (الجزيرة)
ملتقى الحوار الوطني الثالث نظمه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، وكان بارزا الاهتمام بالتراث الفلسطيني وتنوعه وإبرازه في شكل أعمال يدوية حاكتها المرأة الفلسطينية (الجزيرة)
الزي الفلسطيني التراثي لم يغب عن معرض المشغولات اليدوية الذي نُظم على هامش ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث الذي ينظم بمدينة إسطنبول التركية خلال يومي 14 و15 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي (الجزيرة)
جانب من المشاركين في ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث بإسطنبول
القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج هشام أبو محفوظ قال إن اللجنة التحضيرية حرصت على اختيار شخصيات مؤثرة قادرة على قيادة النقاش وتوسيع دائرة الأفكار، مع الحفاظ على سقف الحضور بين 170 و220 شخصا حتى تتوافر بيئة حوارية علمية تتيح التفاعل العميق (الجزيرة)