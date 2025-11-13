مؤسسة "جبل الفيروز" البريطانية تجمع رواد الفن الإسلامي في لندن

تجمع مؤسسة "جبل الفيروز" التي أسسها الملك تشارلز الثالث في العام 2006، رواد الفن الإسلامي من مختلف بقاع العالم في دار سوذبيز للمزادات بالعاصمة لندن، من خلال معرض "زخارف الإيمان: تقاليد حية في الفن الإسلامي".

ويُنظم المعرض المستمر حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز العالمي للثقافة (إثراء) ودار سوذبيز للمزادات، ويضم أعمالاً لفنانين من أفغانستان وفلسطين وسوريا والأردن والسعودية.

وتشمل الأعمال المعروضة المنابر وحوامل القرآن والمخطوطات اليدوية والبلاط المزخرف والثريات الزجاجية والأبواب الخشبية المنحوتة والأحزمة المزخرفة.

وتُجسّد كل قطعة معروضة، روح العمارة والحرف اليدوية في الفن الإسلامي بأسلوب عصري، وتنقل التقاليد العريقة إلى الحاضر.

ويهدف المعرض إلى جمع تراث الحرف اليدوية المُنتجة في مختلف مناطق العالم الإسلامي تحت سقف واحد، ليتيح للزوار فرصة الاطلاع على فنون العقيدة الإسلامية.

وفي تصريح للأناضول، قالت رئيسة المؤسسة شوشانا ستيوارت، إن المثير في المعرض هو إحضار هذه الأعمال المتميزة إلى قلب لندن ضمن مجموعات فنية، وعرض التقاليد الحية هنا.

وأضافت ستيوارت أنها تتمنى عرض هذه الأعمال في تركيا أيضاً، معتبرة ذلك شرفاً كبيراً.

وتابعت: "تركيا حضارة عظيمة ذات جذور عميقة. ستكون محطة مثالية لعرض هذه الأعمال قبل انتقالها لاحقًا إلى المدينة المنورة".

وأردفت: "فمعظم هذه الأعمال أُعدت من أجل معرض "الهجرة: على خطى النبي" وهي مستوحاة من المسجد النبوي في المدينة المنورة".

وأكدت ستيوارت استعداد المؤسسة للتعاون مع تركيا ودمج الحرفيين الأتراك مع نظرائهم من دول أخرى لتعزيز تبادل الخبرات.