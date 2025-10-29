متاحف قطر تفتتح معرضين يحتفيان بالفن الهندي الحديث والحذاء الرياضي

في موسم ثقافي وفني حافل يعكس الحيوية الإبداعية المتنامية في الدوحة، افتتحت متاحف قطر معرضين بارزين يمثل كل منهما قطبا مختلفا في عالم الفن والتصميم، مقدمة للجمهور تجارب غامرة تحتفي بالإرث الفني الهندي العريق من جهة، وتستكشف ظاهرة ثقافة الأحذية الرياضية العالمية من جهة أخرى. وكلا الحدثين يندرجان ضمن حملة "أمة التطور" التي تحتفي بالمسيرة الثقافية لدولة قطر.

رحلة في عالم "مقبول فِدا حسين" الأسطوري

ففي جاليري متاحف قطر-كتارا، افتُتح معرض "مقبول فِدا حسين: جذور وعصور"، الذي يقدم تجربة فنية غامرة لأعمال أحد أبرز رموز الفن الهندي الحديث، مقبول فِدا حسين (1913-2011). يُقام المعرض بالشراكة مع متحف كيران نادار للفنون المرموق في نيودلهي، ويضم أكثر من 80 عملا فنيا بارزا من إبداعات حسين، تتداخل مع مجموعة غنية من المواد النصية والأرشيفية التي تقدم نظرة معمقة إلى مسيرته الإبداعية الفريدة.

وقد افتتحت المعرض رسميا مساء الاثنين رئيس مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، بحضور وزيرة التربية والتعليم ونائب رئيس مجلس أمناء متاحف قطر لولوة بنت راشد الخاطر، والرئيس التنفيذي لمتاحف قطر محمد سعد الرميحي، إلى جانب كوكبة من الشخصيات البارزة، من بينهم السيدة كيران نادار، مؤسسة متحف كيران نادار للفنون، والسيد أويس حسين، الفنان المتعدد الوسائط ونجل الفنان الراحل.

واستمتع الضيوف بعرض "مانغانيار" الآسر الذي قدمته الفرقة الهندية الشهيرة على المسرح المكشوف في كتارا، وهو عرض يجمع بين الموسيقى والمسرح والفنون البصرية، جاء بالتعاون مع متحف كيران نادار للفنون.

هذه التجربة الفنية الغامرة، التي عُرضت في الأساس ضمن المعرض الدولي الـ60 للفنون في بينالي البندقية عام 2024، تصل الآن إلى الدوحة بحلة جديدة، لتقدم تجارب مكانية وحسية تتتبع رحلة حسين الفنية التي شكلتها الذاكرة والأساطير وروح الترحال.

يتعمق المعرض في المعاني المتوسعة لكلمة "ياترا" (الرحلة)، باعتبارها رمزا للحضارة وقوة موجهة في التعبير الفني واستعارة للتحول الداخلي والجماعي.

ومن خلال باقة استثنائية من الإبداعات، يجسد المعرض رؤية الفنان للهند بوصفها حضارة ضاربة في القدم وأمة معاصرة في آن واحد. يستقبل المعرض زواره من 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى 7 فبراير/شباط 2026، ويأتي استكمالا لإرث العام الثقافي قطر-الهند 2019.

"الحذاء الرياضي: من الصانع إلى الشارع"

وفي 3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي، أماطت الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني اللثام عن معرض "الحذاء الرياضي: من الصانع إلى الشارع". يسجل هذا المعرض المتنقل، القادم من متحف التصميم المرموق في لندن، انطلاقته الأولى في منطقة الشرق الأوسط هنا في الدوحة، ويستمر من 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى السابع من مارس/آذار 2026.

يرصد المعرض تفاصيل تصميم الأحذية الرياضية وقصصها الثقافية العميقة، كاشفا عن رحلتها المذهلة من كونها مجرد أداة للأنشطة الرياضية إلى ظاهرة عالمية أعادت رسم ملامح عالم الرياضة وأناقة الشارع والهوية الفردية. يأخذ المعرض الزوار في رحلة غامرة عبر تاريخ الحذاء الرياضي من خلال عرض أكثر من 200 زوج من الأحذية، ترافقها صور وأفلام فيديو ومواد أرشيفية نادرة. كما يضم تصاميم نادرة ومحدودة الإصدار، إلى جانب عرض حصري لأحذية مرموقة من إبداعات المصمم الراحل فيرجيل أبلوه.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس 3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، قائلا: "إن معرض "الحذاء الرياضي: من الصانع إلى الشارع" يؤكد سعينا المتواصل لاستكشاف الأرضيات التي تجمع بين الرياضة والتصميم والثقافة… وإننا باحتضاننا لهذا الحدث هنا في الدوحة، نواصل إشراك جمهور متنوع، وإلهام الجيل الجديد، وإبراز قدرة الرياضة على توحيد الناس عالميا".

يتناول المعرض ثقافة الحذاء الرياضي من منظوري "الأسلوب" و"الأداء"، مبرزا كيف حوّلت التصاميم القائمة على الابتكار الحذاء الرياضي، وغيّرت طريقة تدريب الرياضيين وتنافسهم، وصولا إلى تأثيره الثقافي كرمز قوي للهوية والإبداع والتعبير عن الذات.

وعلق الرئيس التنفيذي ومدير متحف التصميم بلندن تيم مارلو، قائلا: "شهد الحذاء الرياضي في العقود الخمسة الأخيرة تطورا هائلا… يناقش المعرض ظاهرة تصميم عالمية أثارت اهتمام الجميع… بتوليفة معقدة وساحرة تجمع بين الابتكار التقني… والثقافات الشعبية الخاصة بأسلوب الشارع. أنا سعيد جدّا باستضافة الدوحة لهذا المعرض".

يأتي تقديم هذا المعرض ضمن إرث العام الثقافي قطر-المملكة المتحدة 2013، مؤكدا استمرارية الروابط الثقافية بين البلدين. وكلا المعرضين يندرجان ضمن فعاليات "أمة التطور"، الحملة التي تنظمها "قطر تُبدِع" لتكريم المسيرة الثقافية للدولة وتسليط الضوء على تطلعاتها المستقبلية كمركز عالمي للفن والثقافة والإبداع.