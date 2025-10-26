متاحف قطر تفتتح ثلاثة معارض في "إم 7" تحتفي بالتراث والابتكار والحرفية

افتتحت متاحف قطر يوم أمس الأحد 3 معارض كبرى في "إم 7" (M7)، مركز قطر للابتكار وريادة الأعمال، في مجالات الأزياء والتصميم والتكنولوجيا. تقدم هذه المعارض للزوار فرصة فريدة لاستكشاف طيف واسع من التخصصات الإبداعية، التي تمتد من الأزياء والمجوهرات الراقية إلى الصناعات الفنية الأصيلة، سواء من قطر أو من مختلف أنحاء العالم.

قامت رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، بافتتاح المعارض رسميا، بحضور المستشار الشخصي لرئيس مجلس الإدارة في الفردان كوربوريشن عائشة حسين الفردان، والمؤسس المشارك والرئيس المشارك لمبادرة "فاشن ترست العربية"، تانيا فارس، إلى جانب كوكبة من الشخصيات البارزة والفنانين والرموز الثقافية.

وقالت مديرة "إم 7" مها السليطي إن هذا الموسم الحافل -ضمن حملة "أمة التطور"- يركز على المصممين والمبدعين بالمنطقة، وهناك 90 مصمما ومصممة تُعرض أعمالهم حاليا في المركز، بما في ذلك معرض "أثر في كل غرزة" الرئيسي.

وأضافت مديرة المركز للجزيرة نت أن المعارض تعكس رغبتنا -لا الآخرين- في الحديث عن ثقافتنا بأنفسنا، وأشادت بالقطع المعاصرة المستوحاة من التراث في معرض الشعر الأمازيغي، ونوهت بالشراكة مع دار شوميه في معرض "تاج ملاذ الحبارى من شوميه" الذي يستوحي الطبيعة القطرية والتراث القطري مع مصمم من باريس.

"أثر في كل غرزة"

احتفاء بالذكرى السابعة لتأسيسها، تقدم مبادرة "فاشن ترست العربية"، بالتعاون مع "إم 7″، معرض "فاشن ترست العربية: أثر في كل غرزة". يسلط هذا المعرض الضوء على الدور الريادي للمبادرة في فتح أبواب الفرص أمام المصممين الناشئين والموهوبين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يرصد المعرض الأثر التحويلي للمبادرة في تشكيل مسيرة هؤلاء المصممين، ويضم أعمالا لأكثر من 80 مصمما ومصممة حظوا بدعم المبادرة، من بينهم الفائزون بجائزتها، والمتأهلون للنهائيات، ومصممون من الدول الضيف.

يأتي المعرض بتقييم فني لأوموييمي أكيرلي، ويقدم صورة غنية ومتعددة الطبقات لمشهد الأزياء العربية المعاصرة، مجسدا التزام "فاشن ترست العربية" بتمكين الأصوات والقصص المتنوعة.

"تاج ملاذ الحبارى"

بالتزامن، يُعرض "تاج ملاذ الحبارى من شوميه"، ليكشف عن التصميم الفائز للفنانة ومصممة المجوهرات القطرية عائشة العطية. هذا التاج الفريد هو نتاج تكليف من مجوهرات الفردان ومتاحف قطر، وقامت بتصنيعه دار المجوهرات الباريسية الفاخرة "شوميه".

يرصد المعرض رحلة التاج من الفكرة إلى الإبداع، مانحا الزوار رؤى من كواليس التعاون بين المصممة العطية والدار الباريسية العريقة.

يشيد تصميم العطية بالمشهد الطبيعي الصحراوي لدولة قطر وحياتها البرية الفريدة، حيث يصور طائر "الحبارى" وهو يبحث عن ملاذ بين أزهار وثمار شجيرة العوسج الشبيهة باللؤلؤ، محتميا من صقر محلق.

"الفن في تراث الشعر الأمازيغي"

ويكتمل المشهد بمعرض "الفن في تراث الشعر الأمازيغي"، الذي يحتفي بالبراعة الفنية والتراث والرموز الثقافية في التقاليد الأمازيغية للشعر، وتحديدا في المغرب.

بإشراف المديرة الإبداعية إلهام مستور وتقييم الفنانة رجاء المهندس، يجمع المعرض بين التصوير الفوتوغرافي والعطور ووصلات الشعر والأعمال الفنية بالقماش، إضافة إلى مواد أرشيفية إثنوغرافية، سعيا لاستعادة تشكيل التقاليد الجمالية عند الشعب الأمازيغي.

"تكليفات النسيج الخاصة"

بالتزامن مع هذه المعارض، يقدم إم 7 "مشروع تكليفات النسيج الخاصة"، الذي يضم أعمالا تركيبية ضخمة من المنسوجات أبدعتها الفنانات والمصممات المقيمات في قطر: ياسمين منصور، وبثينة المفتاح، ومشاعل النعيمي.

تستكشف كل فنانة من خلال عملها العلاقة بين تجريب الخامات والسرديات الثقافية والبعد المفاهيمي، مقدمة رؤى خلابة تكشف عن جماليات النسيج من منظور جديد ومبتكر.

تقدم هذه المعارض الثلاثة، مجتمعة، رؤية ثرية لمسيرة الفن والإبداع في المنطقة، وتمنح الجمهور فرصة فريدة لاستكشاف عمق الإبداع المنبثق من العالم العربي، مبرزة إسهامات المصممين والفنانين في صياغة حوارات عالمية حول الثقافة والهوية والحرفية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن حملة "أمة التطور"، التي تحتفي بمنجز ثقافي طوال 50 عاما منذ تأسيس متحف قطر الوطني و20 عاما على تأسيس متاحف قطر.