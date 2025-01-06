القدس.. شوارع خاوية في أعياد الميلاد

القدس المحتلة- للعام الثاني على التوالي، تغيب مظاهر الاحتفال بأعياد الميلاد للطوائف المسيحية في مدينة القدس المحتلة، وتقتصر على الطقوس الدينية.

وغابت عن شوارع المدينة وأزقتها حركة الزوار المسيحيين، ومظاهر البهجة، وخيم بدل ذلك الحزن، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 15 شهرا.

الجزيرة نت تأخذكم في جولة مصورة داخل شوارع القدس لترصد أسواقها الخاوية وحركتها التجارية الراكدة.

ويعد قداس منتصف ليلة 24/25 ديسمبر/كانون الأول ذروة إحياء عيد الميلاد للطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، في حين تبلغ احتفالات الطوائف التي تسير وفق التقويم الشرقي ذروتها هذه الليلة 6/7 يناير/كانون الثاني.

ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شدد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته في مدينة القدس، وعلى الحواجز المحيطة بها، مما ساهم في الحد من دخول مسيحيي الضفة إليها.