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سياسة|فلسطين

القدس.. شوارع خاوية في أعياد الميلاد

القدس - البلدة القديمة - الحي المسيحي - مظاهر اعياد الميلاد - 26-12-2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت -( عائلة مسيحية تاخذ استراحة قصيرة امام زقاق طريق القديس بطرس ويظهر بعض مظاهر الزينة معلقة على حبال )
طريق القديس بطرس في الحي المسيحي بالبلدة القديمة ومظاهر متواضعة لإحياء أعياد الميلاد (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
6/1/2025

القدس المحتلة- للعام الثاني على التوالي، تغيب مظاهر الاحتفال بأعياد الميلاد للطوائف المسيحية في مدينة القدس المحتلة، وتقتصر على الطقوس الدينية.

وغابت عن شوارع المدينة وأزقتها حركة الزوار المسيحيين، ومظاهر البهجة، وخيم بدل ذلك الحزن، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 15 شهرا.

الجزيرة نت تأخذكم في جولة مصورة داخل شوارع القدس لترصد أسواقها الخاوية وحركتها التجارية الراكدة.

ويعد قداس منتصف ليلة 24/25 ديسمبر/كانون الأول ذروة إحياء عيد الميلاد للطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، في حين تبلغ احتفالات الطوائف التي تسير وفق التقويم الشرقي ذروتها هذه الليلة 6/7 يناير/كانون الثاني.

ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شدد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته في مدينة القدس، وعلى الحواجز المحيطة بها، مما ساهم في الحد من دخول مسيحيي الضفة إليها.

القدس - البلدة القديمة - الحي المسيحي - مظاهر اعياد الميلاد - 26-12-2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - ( خلو طريق باب الجديد والمدخل الرئيسي للحي المسيحي من مظاهر الزينة التي كانت تلمئه في كل عام من هذا الوقت )
طريق باب الجديد والمدخل الرئيسي للحي المسيحي يخلوان من مظاهر الزينة المعتادة في هذا الوقت من كل عام (الجزيرة)
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القدس - البلدة القديمة - الحي المسيحي - مظاهر اعياد الميلاد - 26-12-2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت -( مرور عائلة مسيحية من امام طريق باب الجديد الذي يخلو من مظاهر الزينة التي كانت تملئه بكل عام ترحيبا بقدوم العام الجديد واعياد الميلاد )
حركة خفيفة لأعداد قليلة من مسيحيي القدس في شوارع المدينة (الجزيرة)
القدس - البلدة القديمة - الحي المسيحي - مظاهر اعياد الميلاد - 26-12-2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت -( اسواق البلدة القديمة تكون مقتظة بالزوار في كل عام )
متاجر بيع التحف والهدايا تتكبد خسائر نتيجة تراجع حركة السياحة الخارجية (الجزيرة)
طريق الآلام، القدس المحتلة، صورة يظهر بها دير الأقباط وكنيسة القيامة بالبلدة القديمة بالقدس(الجزيرة نت)
الطوائف المسيحية أعلنت اقتصار إحياء أعياد الميلاد على الصلوات والشعائر الدينية (الجزيرة)
القدس - البلدة القديمة - الحي الاسلامي - كنيسة مريم العذراء - مظاهر اعياد الميلاد - 06-01-2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت -( مكان ميلاد السيدة مريم عليها السلام حسب المعتقد المسيحي )
مكان ميلاد السيدة مريم عليها السلام في كنيسة مريم العذراء حسب المعتقد المسيحي (الجزيرة)
القدس - البلدة القديمة - الحي الاسلامي - كنيسة مريم العذراء - مظاهر اعياد الميلاد - 06-01-2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت -( نصب واضائة شجرة الميلاد بمدخل كنيسة مريم العذراء )
إضاءة شجرة الميلاد بمدخل كنيسة مريم العذراء في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة من القدس (الجزيرة)
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القدس - البلدة القديمة - الحي المسيحي - مظاهر اعياد الميلاد - 26-12-2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت -( بائع تحف وهدايا للاطفال يقوم بوضع مدخل دكانته تمثال لسانتا محمل بالهدايا)
تحف وهدايا للأطفال في الحي المسيحي تبحث عن متسوقين (الجزيرة)
القدس - البلدة القديمة - الحي المسيحي - مظاهر اعياد الميلاد - 26-12-2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت -( دكان لبيع النظارات البصرية والشمسية يزين واجهة محله ترحيبا باعياد الميلاد بطريق الخانقة الصلاحية بحارة النصارى )
زينة بسيطة بمتجر لبيع النظارات البصرية والشمسية في الحي المسيحي بالقدس القديمة (الجزيرة)