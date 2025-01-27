غزة على طريق العودة

وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة صباح اليوم "انتصار لشعبنا" وإعلان لفشل وهزيمة الاحتلال الإسرائيلي ومخططات التهجير.

وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين بالعودة إلى مناطق شمال غزة بعد تهجيرهم قسرا من منازلهم نتيجة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي تواصلت أكثر من 15 شهرا بحق الغزيين.

وسادت حالة من الفرحة في صفوف العائدين الذين انتظروا بدء هذه اللحظة في شارع الرشيد الساحلي منذ السبت الماضي.