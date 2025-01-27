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أخبار|فلسطين

غزة على طريق العودة

Palestinians, who were displaced to the south at Israel's order during the war, arrive on foot while making their way back to their homes in the northern Gaza, amid a ceasefire between Israel and Hamas, in Gaza City, January 27, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
خطوات ثابتة نحو الديار رغم كل الصعاب (رويترز)
27/1/2025-|آخر تحديث: 27/1/202512:49 ص (توقيت مكة)

وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة صباح اليوم "انتصار لشعبنا" وإعلان لفشل وهزيمة الاحتلال الإسرائيلي ومخططات التهجير.

وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين بالعودة إلى مناطق شمال غزة بعد تهجيرهم قسرا من منازلهم نتيجة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي تواصلت أكثر من 15 شهرا بحق الغزيين.

وسادت حالة من الفرحة في صفوف العائدين الذين انتظروا بدء هذه اللحظة في شارع الرشيد الساحلي منذ السبت الماضي.

Palestinians, who were displaced to the south at Israel's order during the war, make their way back to their homes in northern Gaza, amid a ceasefire between Israel and Hamas, in the central Gaza Strip, January 27, 2025. REUTERS/Ramadan Abed
الأمل تجدد وكأن الشمس في القطاع تشرق لأول مرة (رويترز)
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Palestinians, who were displaced to the south at Israel's order during the war, carry belongins they arrive on foot while making his way back to his home in the northern Gaza, amid a ceasefire between Israel and Hamas, in Gaza City, January 27, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
على الأكتاف حملوا أثقال الحياة (رويترز)
A Palestinian man and child, who were displaced to the south at Israel's order during the war, make their way back to their home in northern Gaza, amid a ceasefire between Israel and Hamas, in the central Gaza Strip, January 27, 2025. REUTERS/Mohammed Salem
بحذر تلتفت وعيونها تروي حكاية ما مضى من خوف (رويترز)
A man supports himself on crutches as he stands next to vehicles with Palestinians waiting to be allowed to return to their homes in northern Gaza by vehicle through Salahudeen road after they were displaced to the south at Israel's order during the war, amid a ceasefire between Israel and Hamas, in the central Gaza Strip, January 27, 2025. REUTERS/Hatem Khaled
كأنه يتأكد أن السماء خالية من الطائرات والقصف باحثا عن الطمأنينة في صفائها (رويترز)
A Palestinian man, who was displaced to the south at Israel's order during the war, carries a child on his shoulders as he arrives on foot while making his way back to his home in the northern Gaza, amid a ceasefire between Israel and Hamas, in Gaza City, January 27, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas TPX IMAGES OF THE DAY
نظراته تفيض بالحب بعد النجاة بهم من حرب حرقت كل شيء (رويترز)
A Palestinian man, who was displaced to the south at Israel's order during the war, is hugged upon his arrival on foot while making his way back to his home in the northern Gaza, amid a ceasefire between Israel and Hamas, in Gaza City, January 27, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas TPX IMAGES OF THE DAY
وفي طريق العودة لقاء الأحبة بعد الغياب كان حاضرا (رويترز)
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A boy prostrates in a prayer of gratitude as people walk along Gaza's coastal al-Rashid Street to cross the Netzarim corridor from the southern Gaza Strip into the north on January 27, 2025. Displaced Palestinians began returning to northern Gaza on January 27, an official at the territory's Hamas-run Interior Ministry told AFP, after a breakthrough in negotiations between Hamas and Israel. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
وكأن بعودته ملك العالم ليسجد شاكرا لله على تلبية ما تمناه (الفرنسية)
Palestinians gather as they wait to be allowed to return to their homes in northern Gaza by vehicle through Salahudeen road after they were displaced to the south at Israel's order during the war, amid a ceasefire between Israel and Hamas, in the central Gaza Strip, January 27, 2025. REUTERS/Hatem Khaled
ومن توفرت له وسيلة نقل للعودة كان من المحظوظين (رويترز)
Displaced Palestinians warm themselves around a bonfire as they wait along the Salah al-Din road in Nuseirat near the blocked Netzarim corridor, to cross to the northern part of the Gaza Strip on January 26, 2025. Israel said on January 25 it would block the return of displaced Palestinians to their homes in northern Gaza until civilian woman hostage Arbel Yehud is released. (Photo by Eyad BABA / AFP)
الصمود والإصرار على البقاء قصة كل عائلة في غزة (الفرنسية)
A youth gestures while sitting with other children on the boot of a moving vehicle as people gather along the Salah al-Din road in Nuseirat near the Netzarim corridor waiting to cross to the northern part of the Gaza Strip on January 27, 2025. Displaced Palestinians began returning to northern Gaza on January 27, an official at the territory's Hamas-run Interior Ministry told AFP, after a breakthrough in negotiations between Hamas and Israel. (Photo by Eyad BABA / AFP)
ورفعنا راية النصر رغم الألم، وعاد الأمل في قلوبنا يبتسم (الفرنسية)