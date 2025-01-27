أجواء ذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى

القدس المحتلة- أدى آلاف الفلسطينيين اليوم الاثنين صلاة الظهر في المسجد الأقصى، وشاركت عشرات العائلات في إحياء ذكرى الإسراء المعراج برحابه.

وشارك عدد من الدعاة والأئمة في إحياء الذكرى داخل الجامع القبلي من المسجد بحضور مئات المصلين، إذ تعتمد دائرة الإفتاء الفلسطينية تاريخ 27 رجب من كل عام لإحياء هذه الذكرى، وفيه لا يتم اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين.

وخارج المصليات المسقوفة انتشرت عائلات فلسطينية من القدس والداخل، ومارس الأطفال حظهم من اللعب.

والإسراء هو انتقال نبي الإسلام محمد -صلى الله عليه وسلم- من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس.

أما المعراج فهو صعوده صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات السبع، وكان ذلك قبل الهجرة بعام على خلاف بين العلماء.