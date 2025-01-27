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دين|فلسطين

أجواء ذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى

إحياء ذكرى الإسراء والمعراج في المصلى القبلي من المسجد الأقصى - تصوير دائرة الأوقاف الإسلامية
تراتيل وأناشيد بالمسجد الأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج بالمصلى القبلي (دائرة الأوقاف)
27/1/2025

القدس المحتلة- أدى آلاف الفلسطينيين اليوم الاثنين صلاة الظهر في المسجد الأقصى، وشاركت عشرات العائلات في إحياء ذكرى الإسراء المعراج برحابه.

وشارك عدد من الدعاة والأئمة في إحياء الذكرى داخل الجامع القبلي من المسجد بحضور مئات المصلين، إذ تعتمد دائرة الإفتاء الفلسطينية تاريخ 27 رجب من كل عام لإحياء هذه الذكرى، وفيه لا يتم اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين.

وخارج المصليات المسقوفة انتشرت عائلات فلسطينية من القدس والداخل، ومارس الأطفال حظهم من اللعب.

والإسراء هو انتقال نبي الإسلام محمد -صلى الله عليه وسلم- من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس.

أما المعراج فهو صعوده صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات السبع، وكان ذلك قبل الهجرة بعام على خلاف بين العلماء.

إحياء ذكرى الإسراء والمعراج في المصلى القبلي من المسجد الأقصى - تصوير دائرة الأوقاف الإسلامية
مواعظ ودروس دينية في الجامع القبلي (دائرة الأوقاف)
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إحياء ذكرى الإسراء والمعراج في المصلى القبلي من المسجد الأقصى - تصوير دائرة الأوقاف الإسلامية
فقرات دينية وأناشيد بالمصلى القبلي قبيل صلاة الظهر (دائرة الأوقاف)
أجواء المسجد الأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج
آلاف الفلسطينيين أدوا صلاة الظهر في المسجد الأقصى (الجزيرة)
أجواء المسجد الأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج
حضور لافت لفلسطينيي الـ48 بالأقصى في يوم الإسراء والمعراج (الجزيرة)
أجواء المسجد الأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج
الأجواء المشمسة شجعت العائلات على الحضور إلى الأقصى (الجزيرة)
أجواء المسجد الأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج
للأطفال حظهم من اللهو في باحات الأقصى (الجزيرة)
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أجواء المسجد الأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج
يوم الإسراء والمعراج إجازة رسمية في فلسطين (الجزيرة)
أجواء المسجد الأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج
قبة الصخرة حيث عُرج بالنبي محمد عليه السلام إلى السماوات (الجزيرة)