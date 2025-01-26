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أخبار|فلسطين

بالصور.. كيف راقب الإسرائيليون مراحل تسليم الأسيرات الأربع؟

Relatives and friends of Israeli hostages held by Hamas militants in the Gaza Strip react as they watch the release of four women soldiers, on a screen at hostage square in Tel Aviv on January 25, 2025. Hamas militants on January 25 handed over to the Red Cross four Israeli women hostages under a truce deal in the Gaza war that is also expected to see a second group of Palestinian prisoners freed. (Photo by John Wessels / AFP)
هكذا بدا الانتظار الموعود في إسرائيل منذ نحو سنة و3 أشهر (الفرنسية)
26/1/2025

في حالة من الترقب الملحوظ داخل إسرائيل، سلّمت كتائب القسام -السبت 25 يناير/كانون الثاني الجاري- 4 أسيرات إسرائيليات مجندات للصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة، في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتمت عملية التسليم في ميدان فلسطين، حيث قامت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- بتسليم الأسيرات إلى الصليب الأحمر الدولي. وقد تم نقل الأسيرات بعد ذلك إلى نقطة تسليم متفق عليها، حيث تم استقبالهن من قبل السلطات الإسرائيلية ونقلهن إلى مراكز طبية لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من حالتهن الصحية.

وتباينت ردود الفعل في إسرائيل بعد عملية التسليم، كما عبّر البعض عن ارتياحهم لعودة الأسيرات، بينما انتقد آخرون الاتفاقية وشروطها. ومع ذلك، يبقى الحدث محط اهتمام كبير في الداخل الإسرائيلي.

A drone view shows Palestinians, Hamas and Islamic Jihad militants gathering near International Committee of the Red Cross (ICRC) vehicles on the day of the release of four female Israeli soldiers, who had been held in Gaza since the deadly October 7, 2023 attack, as part of a ceasefire and a hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel, in Gaza City, January 25, 2025. REUTERS/Mahmoud Al-Basos
في ميدان فلسطين، تجمهر الآلاف لحظة الإفراج عن الأسيرات (رويترز)
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Hamas fighters escort four Israeli hostages to hand them over to a team from the Red Cross in Gaza City on January 25, 2025. Hamas militants handed over four Israeli women hostages to the Red Cross in a January 25 swap after parading them on a stage at a square in Gaza, an AFP journalist reported. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
المجندات نقلوا من غزة على متن 4 مركبات للصليب الأحمر وخرجن بملامح تعكس مزيجا من الفرح والارتياح (الفرنسية)
Four Israeli hostages, (L-R) Naama Levy, Liri Albag, Daniella Gilboa and Karina Ariev, wave on a stage before Hamas fighters hand them over to a team from the Red Cross in Gaza City on January 25, 2025. Hamas militants handed over four Israeli women hostages to the Red Cross in a January 25 swap after parading them on a stage at a square in Gaza, an AFP journalist reported. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
ابتسامات الأسيرات كانت شاهدة على حالتهن النفسية الجيدة بعد فترة طويلة من الاحتجاز (الفرنسية)
Hamas fighters escort four Israeli hostages, (L-R) Naama Levy, Liri Albag, Daniella Gilboa and Karina Ariev, off a stage before handing them over to a team from the Red Cross in Gaza City on January 25, 2025. Four freed Israeli women hostages were home in Israel January 25, ending more than 15 months of captivity after Hamas militants handed them over to the Red Cross under a truce deal in the Gaza war. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
الأسيرات لم تظهر عليهن أي من علامات التعب أو الإرهاق (الفرنسية)
The parents of Karina Ariev, and the mothers of Naama Levy and Liri Albag react as their daughters, Israeli soldiers who have been held hostage after being seized from their army base in southern Israel during the deadly October 7, 2023, attack on Israel by Hamas, are transferred to the Israeli military as part of a ceasefire and a hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel, in southern Israel, January 25, 2025, in this still image obtained from a video. Israel Defense Forces/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
أهالي الأسيرات تابعوا عملية تسليمهن عبر الشاشات وكانت الأجواء مشحونة بالتوتر والانتظار (رويترز)
Relatives and friends of Israeli hostages held by Hamas militants in the Gaza Strip react as they watch the release of four women soldiers, on a screen at hostage square in Tel Aviv on January 25, 2025. Hamas militants on January 25 handed over to the Red Cross four Israeli women hostages under a truce deal in the Gaza war that is also expected to see a second group of Palestinian prisoners freed. (Photo by JOHN WESSELS / AFP)
وجوه عكست حالة الترقب والانتظار عند تسليم الأسيرات بعد نحو سنة و3 أشهر من الحرب على غزة (الفرنسية)
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People wave Israeli national flags as a military helicopter transporting the four newly-released Israeli hostages lands at the Beilinson Hospital in Petah Tikva on January 25, 2025. Four young women soldiers, abducted by Palestinian militants on October 7, 2023 while serving near the Gaza border, were released on January 25, following more than 15 months in captivity. (Photo by Yossi ZAMIR / AFP)
الجيش الإسرائيلي أكد تسلم المجندات ووصولهن إلى إسرائيل برفقة قوات من النخبة (الفرنسية)
Released Israeli hostage Liri Albag, a soldier who was seized from her army base in southern Israel during the deadly October 7, 2023, attack on Israel by Hamas, looks out from an Israeli military helicopter transporting her and other hostages, released as part of a ceasefire and a hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel, to the Beilinson Schneider medical complex in Petah Tikva, Israel, January 25, 2025. REUTERS/Rami Shlush ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL
إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت أنه تم فحص الأسيرات وأكدت أن حالتهن الطبية جيدة وطبيعية (رويترز)
Released Israeli hostage, Naama Levy, a soldier who was seized from her army base in southern Israel during the deadly October 7 2023 attack by Hamas, is reunited with loved ones after being released from captivity, at Beilinson Schneider complex in Petah Tikva, Israel, in a handout photo obtained by Reuters on January 25, 2025. Haim Zach/Government Press Office/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها الجندية نعمة ليفي عند استقبال أهلها في مجمع بيلينسون شنايدر في بتاح تكفا، إسرائيل (رويترز)
This handout picture released by the Israeli army shows former Israeli hostage Liri Albag reunited with family at an army screening point in Reim in southern Israel on January 25, 2025. Palestinian militants and Israel carried out a second hostage-prisoner swap on January 25 under the Gaza ceasefire deal, but a last-minute dispute blocked the expected return of hundreds of thousands of Palestinians to devastated northern Gaza. Four freed Israeli women hostages, all soldiers, arrived home in Israel after more than 15 months of captivity in the Palestinian territory. (Photo by Israeli Army / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HANDOUT / ISRAELI ARMY' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ==
الأسيرة السابقة ليري الباغ جندية إسرائيلية تم أسرها من قاعدتها العسكرية في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول (الفرنسية)
Relatives and friends of Israeli hostages held by Hamas militants in the Gaza Strip react as they watch the release of four women soldiers, on a screen at hostage square in Tel Aviv on January 25, 2025. Hamas militants on January 25 handed over to the Red Cross four Israeli women hostages under a truce deal in the Gaza war that is also expected to see a second group of Palestinian prisoners freed. (Photo by JOHN WESSELS / AFP)
استمرار موضوع المحتجزين والترقب في إسرائيل حتى الانتهاء من تسليم جميع الأسرى في عزة وإتمام الاتفاق (الفرنسية)