بالصور.. كيف راقب الإسرائيليون مراحل تسليم الأسيرات الأربع؟

في حالة من الترقب الملحوظ داخل إسرائيل، سلّمت كتائب القسام -السبت 25 يناير/كانون الثاني الجاري- 4 أسيرات إسرائيليات مجندات للصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة، في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتمت عملية التسليم في ميدان فلسطين، حيث قامت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- بتسليم الأسيرات إلى الصليب الأحمر الدولي. وقد تم نقل الأسيرات بعد ذلك إلى نقطة تسليم متفق عليها، حيث تم استقبالهن من قبل السلطات الإسرائيلية ونقلهن إلى مراكز طبية لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من حالتهن الصحية.

وتباينت ردود الفعل في إسرائيل بعد عملية التسليم، كما عبّر البعض عن ارتياحهم لعودة الأسيرات، بينما انتقد آخرون الاتفاقية وشروطها. ومع ذلك، يبقى الحدث محط اهتمام كبير في الداخل الإسرائيلي.